“O país começou a perceber o valor da tecnologia”

O negócio de família ensinou-lhe o que era a "responsabilidade profissional". Toda a coordenação e a logística envolvente no setor dos transportes de mercadorias foram a base para querer trabalhar com pessoas.





Mais tarde, ainda durante a licenciatura em Gestão de Empresas, trabalhou na área do entretenimento como animadora na Terra dos Sonhos. E após concluir o mestrado trabalhou em marketing numa empresa de serviços no Reino Unido.



Licenciada em Gestão e mestre em Gestão da Qualidade e Marketing Agroalimentar, Daniela de Almeida fez uma dissertação sobre o "Comportamento do Consumidor Português de Vinhos", que a ajudou nas atuais funções.



Quando entrou na Adega Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito foi com a responsabilidade de avançar com um departamento recém-criado, que incluía o marketing, a comunicação e o enoturismo.



Dois anos depois, o enoturismo já ocupava uma grande parte das funções, o que levou à necessidade de separar as áreas. Desde essa data ficou com a supervisão do marketing e da comunicação.

Porquê a opção profissional pelo marketing?

O comportamento do consumidor sempre me fascinou, mas foi durante os meus estudos no estrangeiro que se consolidou esta certeza. Seguiu-se então um mestrado direcionado para o marketing com o objetivo de seguir esta profissão. Neste alinhamento vieram a comunicação e o enoturismo, que criaram o boost necessário à minha carreira atual.





Que mudanças verificadas no marketing nos últimos tempos merecem destaque?

A internet levou à digitalização das empresas e consolidou as atuais tendências no marketing e comunicação omnicanal. Os consumidores tornaram-se mais exigentes, cuidadosos com a saúde, a higiene e o ambiente, atentos às ações das marcas e mais informados.



O contexto covid-19 readaptou o comportamento social e a jornada de compra e venda sofreu uma evolução radical. As empresas tiveram de evoluir e reestruturar-se. Surgiram mais consumidores digitais, os influencers ganharam maior visibilidade, as redes sociais ficaram ainda mais populares. O aumento do número de campanhas digitais foi notório, em suma, o país começou a perceber o valor da tecnologia.



O digital deixou de ser um parente distante do marketing, deixou de ser negligenciado e passou a ser o melhor amigo das empresas. O big data integrou finalmente o marketing.

Quais os principais desafios que o marketing enfrenta?

A eficiência no e-commerce proporcionando uma melhor experiência de mercado para criar a "disponibilidade digital"; campanhas digitais que passam a ser um investimento consciente e com um cuidado redobrado; consumidores domésticos mais envolvidos pelas marcas; estratégias de marketing têm de ser reavaliadas e ajustadas ao momento; equilíbrio e bem-estar tornam-se uma preocupação das marcas que apelam à emoção e promovem boas experiências aos consumidores e, por último, a economia, o poder de compra do consumidor mudou e muitas empresas cortaram recursos. É necessário comunicar bem e nos canais certos.

Quais as tendências que irão marcar o futuro?

A inteligência artificial já está em franca expansão e desenvolvimento. Passaremos a ter um marketing mais personalizado e, claro, o regresso à "vida normal".

Quais as características de um bom marketeer?

Ser uma pessoa de pessoas, comunicativo e com aptidão para aprender e evoluir. Ser curioso, ter um bom jogo de cintura, criativo, uma boa capacidade analítica, e compreender o seu consumidor.

Qual a campanha que mais prazer lhe deu fazer?

São todas diferentes e representam alturas distintas, não tenho uma campanha em específico. Todas representaram um bom desafio.

Qual a campanha de que mais gostou – não sua –, nacional ou internacional?

"Tou xim? É p’ra mim?", a campanha da Telecel nos anos 90. Diz tudo, sem necessitar de explicações.

Qual o conselho para quem começa a trabalhar nesta área?

Não ter medo, estar atento e prosseguir com um estudo contínuo, não só da área, mas também do setor de atuação.





"O digital deixou de ser um parente distante do marketing, deixou de ser negligenciado e passou a ser o melhor amigo das empresas." Daniela de Almeida, diretora de Marketing e Comunicação na Adega Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito