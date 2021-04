“Pandemia trouxe vários desafios ao marketing no último ano”

Sofia Miguel passou por diferentes indústrias portuguesas na área de international business development, marketing e comunicação em diversos setores como os do têxtil, papel, iluminação e construção. É como diretora de Marketing da Barbot que concede esta entrevista para partilhar o conhecimento e a experiência na área do marketing.

Porquê a opção profissional pelo marketing?

Porque me apaixonam as marcas, os produtos, as pessoas, as parcerias que se criam, as campanhas, o design, a criação de algo novo e diferente e a interligação de todos estes elementos com o consumidor.

Que mudanças verificadas no marketing nos últimos tempos merecem destaque?

Sem dúvida o aparecimento das redes sociais, que trouxeram uma nova forma de comunicar uma marca e de alcançar novos públicos.

Quais os principais desafios que o marketing enfrenta?

O marketing deparou-se com vários desafios no último ano, devido à pandemia. Ninguém estava à espera que subitamente o mundo se fechasse em casa. De repente, estratégias tiveram de ser alteradas e adaptadas a uma nova realidade. O grande desafio foi esse, ou seja, manter a proximidade com o consumidor através de novas plataformas e manter a nossa ligação emocional, mesmo de forma virtual.

Quais as tendências que irão marcar o futuro?

Sem dúvida de que a pandemia continuará a ter um impacto profundo na sociedade. Por esse motivo prevejo que as ferramentas digitais continuarão a crescer, nomeadamente as redes sociais, sejam as mais tradicionais como o Facebook ou o LinkedIn, sejam as que surgiram recentemente, como é o caso do TikTok. As marcas vão continuar com as atenções voltadas para o digital, pois é através dele que vamos conseguir manter a ligação ao público.

Quais as características de um bom marketeer?

Perseverança, criatividade, originalidade e muita atenção ao que se passa no mundo ao nosso redor.

Qual a campanha de que mais gostou, não sua, nacional ou internacional?

A campanha "Retratos da beleza real", criada pela Ogilvy Londres para a Dove, lançada em 2004 sobre as noções de padrões femininos de beleza na sociedade. Na altura, foi uma campanha inovadora e o conceito foi abraçado nos últimos anos.

Qual o conselho para quem começa a trabalhar nesta área?

Ser muito curioso e experimentar diversas áreas de negócio e diferentes indústrias.





"De repente, estratégias tiveram de ser alteradas e adaptadas a uma nova realidade. O grande desafio foi manter a proximidade com o consumidor através de novas plataformas e manter a nossa ligação emocional, mesmo de forma virtual." Sofia Miguel, diretora de Marketing da Barbot