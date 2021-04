Iniciou a carreira no grande consumo, em empresas como a L’Oréal e a J&J no Reino Unido e PepsiCo em Portugal. Passou pela Pay TV nos canais TeleCine, restauração na Ibersol e serviços B2B na Getty Images. Há 13 anos, Gonçalo de Mello Barreto descobriu a indústria farmacêutica com projetos na ArkoPharma, Roche e Bayer.

Porquê a opção profissional pelo marketing?

Por trabalhar com pessoas, com sentimentos, emoções e vontades. Por poder criar, ser criativo e inovar. Por poder ser um dos motores de crescimento de uma empresa. Por sentir uma ligação aos produtos com que trabalho ou aos propósitos das empresas. Por poder chamar aos meus projetos bebés.

Que mudanças verificadas no marketing nos últimos tempos merecem destaque?

Para além da óbvia aceleração digital, um profissional de marketing necessita ser flexível, estar preparado para mudanças constantes, importar conhecimentos de outras áreas de negócio, mas em que tem de haver espaço para a experimentação, correr riscos, e falhar. Ou melhor, experimentar, falhar depressa, aprender e voltar a tentar.

Quais os principais desafios que o marketing enfrenta?

Todos os dias surgem novos modelos de negócio e novos players que desafiam a nossa zona de conforto. O crescimento da importância do big data na estratégia e planos das marcas. O trabalho remoto com novas dinâmicas de equipas e com stakeholders irá ser um desafio.

Quais as tendências que irão marcar o futuro?

Se me focar na área da saúde, será claramente o digital first, digital all: a explosão do comércio eletrónico, o alargamento da telemedicina, o aceitarmos partilhar dados de saúde com terceiros através de sensores e wearables, e a personalização da saúde, resultando sempre num aumento do autocuidado como complemento aos cuidados de saúde das famílias.

Quais as características de um bom marketeer?

Curiosidade, capacidade de análise, iniciativa, influência, ser um contador de histórias.

Qual a campanha que mais prazer lhe deu fazer?

É difícil escolher uma, por isso elejo uma das últimas, o relançamento da marca Aspirina em Portugal no ano passado. É sempre muito desafiante trabalhar com o ícone da Bayer e da própria indústria farmacêutica, mas a marca necessitava de rejuvenescer e de estar mais próxima de todos os seus públicos, passando mensagens como a rapidez e a eficácia de forma muito clara. Os resultados iniciais são encorajadores, com crescimentos de vendas e quota de mercado.

Qual a campanha de que mais gostou – não sua –, nacional ou internacional? Porquê?

Todos os dias somos surpreendidos com campanhas de excelência, que nos tocam de diversas formas. Escolhi uma da Nike: "Don't ask if your dreams are crazy, ask if they're crazy enough", por ser 100% emoção, por provocar sentimentos e por nos fazer sonhar.

Qual o conselho para quem começa a trabalhar nesta área?

Ser autêntico, dedicado, mas flexível. Tentar trabalhar com produtos com os quais sinta uma ligação e uma admiração. Acreditar no seu valor, mas sempre pronto para aprender. Experimentar empresas e setores distintos. Se possível, e antes de ter outras responsabilidades, tentar uma experiência internacional.





"Na área da saúde, as tendências passam pelo digital first, digital all: a explosão do comércio eletrónico, o alargamento da telemedicina e a partilha de dados de saúde com terceiros através de sensores e wearables." Gonçalo de Mello Barreto, country commercial lead Bayer Consumer Health