Aproximação e interação com empresas

Conhecimento do contexto empresarial e parcerias com organizações permitem uma aprendizagem única e um desenvolvimento integral dos alunos da Católica Porto Business School.

A Católica Porto Business School tem uma oferta extensa e variada de mestrados e pós-graduações. Alguns destes cursos diferenciam-se pela enorme procura que estão a registar. Nos mestrados, Francisca Guedes de Oliveira, associate dean da Católica Porto Business School, e Ana Côrte-Real, associate dean da mesma instituição, destacam o "mestrado em Gestão, seguido do mestrado em Finanças e em Marketing", por dois fatores: pela reputação da escola; e pela escolha dos alunos.

A procura do mestrado em Gestão tem "crescido exponencialmente" devido ao posicionamento reconhecido da escola no ensino da gestão. No mestrado em Finanças, e em parte no de Marketing, a reputação tem sido desenvolvida e consolidada pela "qualidade dos profissionais" lançados no mercado. "As empresas reconhecem esta qualidade e é visível para o mercado as elevadíssimas taxas de empregabilidade e de empregos de qualidade dos nossos alunos."

Por outro lado, existe uma tendência de escolha dos alunos, até nas licenciaturas, por "Gestão e áreas de gestão", permitindo "um bom match" entre a oferta da escola e a procura.

Nos cursos pós-graduados, o destaque vai para "o MBA Executivo, para o Curso Geral de Gestão e para o Programa Intensivo de Gestão, este com duas edições com uma procura elevada no último ano". Aqui a formação "mais generalista" é o foco dos profissionais que desejam renovar "conhecimentos e uma aprendizagem continuada ao longo da vida".

O MBA Executivo foi "redesenhado" para responder às necessidades das empresas e dos profissionais e com base numa abordagem holística. Este novo desenho foi "muito bem aceite pelo mercado e levou ao crescimento de 50% na procura e a um perfil muito sénior do grupo". Existem também pós-graduações setoriais de sucesso, "ligadas aos setores económicos em expansão e em que a qualidade do ensino e a expertise dos docentes começam a ser reconhecidas pelo mercado". Aqui destacam-se as pós-graduações em Gestão Hoteleira e em Gestão na Saúde.

Duas características distinguem a escola

Os programas da Católica Porto Business School têm várias características diferenciadoras, destacando-se duas. "A primeira é a nossa aproximação ao contexto empresarial que nos rodeia e a nossa permanente interação com as empresas e organizações que permite uma aprendizagem em contexto real única". As empresas vão às aulas da Católica Porto Business School, partilham experiências, acolhem alunos, desenham e atualizam programas.

A segunda tem que ver com a "abordagem holística" ao desenvolvimento dos alunos. "A qualidade do ensino está na base da nossa formação, mas a mobilização das aprendizagens exige o desenvolvimento integral do aluno. O aprofundamento e o desenvolvimento de competências transferíveis e transversais, sempre ao serviço das competências técnicas, são um pilar essencial dos nossos programas."

Para se conseguir esse desenvolvimento integral do aluno há centros de competências, workshops de liderança, sessões de teatro ou exercícios de team building. As duas associate dean acrescentam ainda a qualidade dos docentes e dos programas.

Candidaturas a crescer

As candidaturas aos cursos estão a correr "muito bem, com crescimento em relação ao ano passado", contam Francisca Guedes de Oliveira e Ana Côrte-Real. A escola tem três fases de candidaturas e há sempre garantias de que existem vagas em todas as fases. A fase mais competitiva é a segunda, que termina a 28 de junho. Nas pós-graduações e nos MBA, as candidaturas estão abertas em permanência.





A qualidade da gestão é o nosso mote

As parcerias enriquecem os mestrados da Católica Porto Business School, até porque as empresas participam ativamente nas aulas e em trabalhos. Francisca Guedes de Oliveira, associate dean da Católica Porto Business School, e Ana Côrte-Real, associate dean da mesma instituição, explicam que a face mais visível da colaboração com as organizações será "o acolhimento dos alunos em estágios no momento de elaboração das teses". A escola angaria "mais de 150 estágios" junto das empresas parceiras que disponibiliza aos seus alunos. Trata-se de uma primeira experiência de mercado de trabalho: desde a fase das entrevistas até à fase de integração de uma equipa de trabalho numa organização. "Temos também dois mestrados desenhados em colaboração com empresas: o mestrado em Auditoria e Fiscalidade e o mestrado em Gestão de Recursos Humanos. Nestes mestrados, parte integrante do programa é obrigatoriamente feita em contexto empresarial."

Quanto à mobilidade internacional, pode ser feita de duas formas. Através de programa Erasmus ou mobilidade livre, em que os alunos passam um semestre numa universidade estrangeira parceira. Ou mobilidade através dos programas de double degree – os alunos passam um ano numa das universidades parceiras e no final têm dois diplomas de mestrado.

Indagadas sobre a forma como os gestores e os economistas formados na Católica Porto Business School contribuem para a melhoria e a evolução do tecido empresarial português, respondem que a formação da escola, desde o primeiro ciclo até à formação executiva, "está imbuída de um conjunto de princípios e valores fundamentais". "A qualidade da gestão é o nosso mote. Gestores e economistas bem formados tecnicamente, baseados num conjunto de princípios e valores (que acreditamos transmitir em todos os nossos graus), garantirão empresas de qualidade, que permitirão um tecido económico e empresarial melhor, mais competente, mais ético e mais responsável."

Trabalho reconhecido

As docentes acreditam igualmente, "sem qualquer dúvida", que as empresas olham com confiança para os alunos da Católica Porto Business School na hora de contratarem. "As nossas elevadas taxas de empregabilidade, o feedback continuado que as empresas nos dão, a satisfação dos nossos alunos no momento de ingressarem no mercado de trabalho, a satisfação generalizada dos nossos alumni, dão-nos a segurança de um trabalho bem feito."