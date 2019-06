Faculdade de Direito – Escola do Porto da Universidade Católica Portuguesa dá a conhecer no que assenta o seu sucesso.

Qualidade e exigência. Estes são os dois principais atributos que diferenciam os programas da Faculdade de Direito – Escola do Porto da Universidade Católica Portuguesa, segundo Manuel Fontaine Campos. O diretor da faculdade acrescenta ainda a atenção às necessidades e oportunidades do mercado jurídico. Para responder a esta realidade, a Escola oferece programas que trazem valor e marca aos estudantes que os realizam. "O que, cada vez mais, implica a oferta de programas interdisciplinares."

Manuel Fontaine Campos explica que a procura de mestrados e pós-graduações na Faculdade de Direito – Escola do Porto da Universidade Católica Portuguesa está a aumentar. O motivo? "Os recém-licenciados percebem que a formação geral que obtiveram, ainda que de grande qualidade, não os diferencia suficientemente no mercado de trabalho, procurando inscrever-se imediatamente em mestrados que lhes deem essa diferenciação, como é o caso dos mestrados em Direito da Católica." Por outro lado, prossegue, os profissionais do setor procuram pós-graduações que lhes permitam "uma atualização rápida, num contexto de mudança acelerada do Direito".

Neste momento, encontram-se abertas na Faculdade as candidaturas para as pós-graduações em Direito à Proteção de Dados Pessoais, em Fashion Law & Business e em Direito da Família Empresária. Além disso, qualquer interessado pode manifestar vontade em frequentar as restantes pós-graduações, que iniciarão a partir de setembro de 2019, sendo contactado quando as candidaturas abrirem. As candidaturas para os mestrados em Direito do ano letivo 2019/2020 abrirão brevemente.

Os cursos mais procurados

A Faculdade de Direito – Escola do Porto da Universidade Católica Portuguesa tem dois mestrados e 11 pós-graduações. Questionado sobre quais os cursos que estão a ter mais procura, nos mestrados e nas pós-graduações, e porquê, Manuel Fontaine Campos responde que nos mestrados, "as especializações em Direito Fiscal e em Direito da Empresa e dos Negócios são as tradicionalmente mais procuradas, talvez porque ligadas mais diretamente à vida empresarial, que procura muito os serviços jurídicos". Seja como for, assegura que a repartição entre áreas é equilibrada.

No que diz respeito às pós-graduações, "a formação em Direito do Trabalho tem tido uma procura muito consistente ao longo dos anos, mas o blockbuster de 2018 foi a pós-graduação em Direito à Proteção de Dados, o que se justifica pela entrada em vigor do Regulamento Geral de Proteção de Dados".

Indagado por que motivo se deve fazer um mestrado ou uma pós-graduação na Faculdade de Direito – Escola do Porto, além de recordar a qualidade e a exigência do ensino da instituição que são reconhecidas há mais de quatro décadas, acrescenta o facto de a lecionação estar a cargo de docentes que "conjugam elevada competência técnica com grande capacidade pedagógica". O professor explica que a formação da escola está concebida "de modo a catalisar a inserção e o sucesso no mercado de trabalho". Não obstante, o estudante "pode escolher" o plano de estudos mais adequado às suas necessidades. Finalmente, a faculdade aposta, cada vez mais, "na interdisciplinaridade, com base no reconhecimento de que quem não conhece o mundo ao qual o Direito se aplica dificilmente o poderá interpretar da forma mais adequada".

A internacionalização

Sobre a promoção da internacionalização, faz-se oferecendo disciplinas e seminários "em língua inglesa, estimulando ativamente a mobilidade internacional de estudantes e a inserção de docentes em redes internacionais de investigação e, finalmente, programando a oferta de duplos graus com universidades estrangeiras".