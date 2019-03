ISEG oferece mestrados reconhecidos internacionalmente

O ISEG, que foi em 1911 a primeira escola de economia e gestão a ser fundada em Portugal, é hoje uma faculdade cada vez mais atual, preenchendo elevados padrões de qualidade no ensino, na investigação e na ligação à sociedade e ao meio empresarial. Por isso mesmo, o ISEG pertence a uma elite de apenas 5% de business schools mundiais que possuem a acreditação AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business). Esta acreditação, obtida no final de 2018, confirma o bom momento que o ISEG está a viver.

O ISEG tem um leque alargado de oferta de mestrados, que cobre áreas de economia e gestão, mas também com maior enfoque em matemática e métodos quantitativos. Atualmente existem cinco mestrados oferecidos exclusivamente em língua inglesa (Actuarial Science, Economics, Finance, Mathematical Finance e Monetary and Financial Economics) e muitos outros em português, em temas tão variados como Contabilidade, Desenvolvimento e Cooperação Internacional, Econometria Aplicada e Previsão, Gestão e Estratégia Industrial, Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Sistemas de Informação, ou Marketing.

Além da acreditação AACSB, alguns destes mestrados contam com certificações e parcerias internacionais prestigiantes. É o caso do mestrado em Actuarial Science, que conta com o reconhecimento do britânico IFoA (Institute and Faculty of Actuaries) ou do mestrado em Finance, reconhecido pelo americano CFA (Chartered Financial Analysts) Institute, como CFA University Affilliation Program. São excelentes garantias dos currículos internacionais dos programas do ISEG. Também o mestrado Mathematical Finance possibilita um programa internacional conjunto com a universidade francesas de Lorraine e de Poznan, na Polónia, além da possibilidade de aceder ao ARPM Bootcamp (Advanced Risk and Portfolio Management) na Universidade de Nova Iorque.

A qualidade dos mestrados do ISEG reflete-se também num alargado leque de universidades internacionais em que os estudantes podem ter um período de intercâmbio. Bons exemplos são a EDHEC em Paris, a Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, a Bocconi, em Milão, a Goethe Universitat, em Frankfurt, a Universidade Kozminski, em Varsóvia, ou a Universidade de São Paulo. Na realidade, há oportunidades em todos os continentes. A internacionalização é um elemento relevante nos mestrados do ISEG, que contam com cerca de 20% de estudantes internacionais nas salas de aula.

A excelência dos mestrados do ISEG é comprovada pela elevada taxa de empregabilidade e pelos prémios alcançados nos últimos anos. No início de 2019, a equipa do Masters in Finance do ISEG venceu o CFA Research Challenge Portugal, pelo terceiro ano consecutivo. Trata-se da maior competição mundial que envolve alunos de Finanças de todo o mundo. O ISEG representará Portugal, tal como em 2017 e 2018, na final europeia (EMEA) de 2019 em Zurique. Em 2018, o Banco de Portugal e a Fundação Francisco Manuel dos Santos distinguiram duas teses de mestrado do ISEG no top 5 nacional e a vencedora da melhor tese sobre economia portuguesa foi uma aluna do mestrado em Econometria Aplicada e Previsão do ISEG. Também a equipa de estudantes do mestrado Actuarial Science ficou no top 3 da competição internacional de case studies da Society of Actuaries, entre as melhores escolas do mundo.

"Os mestrados do ISEG apresentam alguns ingredientes-chave, como o desenvolvimento de conhecimentos técnicos sólidos a par de soft skills e com uma contextualização social. A aplicabilidade prática está sempre presente, inclusive com alguns mestrados a incluir visitas de estudo internacionais a importantes empresas e outras organizações", explica Clara Raposo, presidente do ISEG, prosseguindo: "Os nossos mestrados são desenhados e ministrados por docentes e profissionais altamente qualificados e com posições de destaque na esfera empresarial e política do nosso país e não só. A inovação no ensino é uma mais-valia e isso é comprovado pelo recente prémio internacional que o ISEG recebeu do Case Centre, lado a lado com grandes universidades como Harvard, Oxford, Northwestern ou INSEAD."

ISEG Executive Education reforça pós-graduações e Formação de Executivos

O ano de 2019 iniciou-se com uma renovação e reforço na direção do IDEFE, que assegura a Formação de Executivos do ISEG. O IDEFE conta agora com Luís Cardoso como presidente e Filipa Cristovão e Catarina Paiva como diretoras, que construíram e lideraram o projeto da CATÓLICA-LISBON nesta área, ao longo dos últimos 20 anos. Mantém-se o foco na excelência da oferta, tanto para altos quadros e diretores como executivos mais jovens, apostando em metodologias e programas inovadores. Além das pós-graduações, existe também uma nova oferta customizada dirigida às necessidades específicas das empresas e um MBA acreditado pela AMBA – Association of MBA. Alguns dos programas têm importantes certificações internacionais como RICS, EFFAS e PMI. O corpo docente inclui gestores com elevada experiência e competência profissional, além de reputados académicos.

A juntar à qualidade científica e pedagógica, o ISEG tem excelentes instalações para acolher os seus participantes e está localizado no centro de Lisboa, entre a Lapa e a Madragoa, com uma magnífica vista sobre a cidade.