Mais mercado de trabalho, maior conhecimento e salário superior

Mais competências, mais oportunidades de emprego, melhor ordenado… estas são algumas das vantagens que se apresentam para a carreira quando se faz um mestrado ou uma pós-graduação. Amândio da Fonseca, chairman do Grupo Egor, recorda que, "além das vantagens salariais", estas formações constituem "uma diferenciação significativa em termos de mercado de trabalho e potencial de carreira". Mestrados e pós-graduações proporcionam aos estudantes níveis de "proficiência de ensino" mais objetivos das suas áreas de especialização do que em anos anteriores, normalmente "mais teóricos". Estes, mesmo sendo úteis como "lastro pedagógico, nem sempre conseguem preparar o estudante para as necessidades das organizações".

Marisa Duarte, coordenadora de Recrutamento Especializado da S&You, marca do Grupo Synergie Portugal, diz que o facto de ter um mestrado ou uma pós-graduação poderá significar uma vantagem, pois "os conhecimentos adquiridos e o trabalho desenvolvido durante o percurso académico devem permitir fazer mais facilmente o match com os projetos e a carreira ambicionada". Mais: estes alunos deverão desenvolver uma visão e uma posição face ao mercado de emprego "mais dinâmica, atualizada e facilitadora, uma vez que muitas vezes se encontra nas instituições de ensino superior a ponte necessária entre o teórico e o prático".

Mais maduros

Francisca Guedes de Oliveira e Ana Côrte-Real, ambas associate dean da Católica Porto Business School, recordam que o mestrado tem um impacto mais visível quando se ingressa no mercado de trabalho. "As elevadas taxas de empregabilidade e os empregos de qualidade dos nossos alunos de mestrado atestam esta realidade. Os recrutadores optam por alunos de mestrado por lhes reconhecerem maturidade, capacidade analítica e autonomia essenciais num primeiro emprego já com algum grau de responsabilidade".

As pós-graduações têm um impacto desejável ao longo da vida. Como catalisadoras de uma progressão mais rápida ou potenciadoras de uma mudança de carreira, funcionam como "uma alavanca para carreiras profissionais de sucesso".

Especialistas

Manuel Fontaine Campos, diretor da Faculdade de Direito – Escola do Porto da Universidade Católica Portuguesa, conta que o mestrado permite uma "especialização" numa determinada área do Direito, que pode dar uma "vantagem competitiva" no início da sua carreira. "Correntemente, oferecemos oito especializações: Direito Privado, Direito Criminal, Direito da Empresa e dos Negócios, Direito do Trabalho, Direito Fiscal, Direito Administrativo, Direito Internacional e Europeu e Direito e Gestão.

A frequência de uma pós-graduação permite que o profissional do Direito consolide "conhecimentos de uma área na qual já se encontra a trabalhar ou para onde pretenda transitar, permitindo-lhe responder melhor aos desafios que enfrenta no seu dia a dia".

Alargar a rede de contactos

"A formação de executivos é cada vez mais determinante para a carreira de qualquer executivo", começa por frisar Céline Abecassis-Moedas, diretora da Formação de Executivos da Católica Lisbon School of Business & Economics. A licenciatura deixou de ser um posto e passou a ser o começo de uma carreira profissional. E Portugal foi, durante décadas, uma economia relativamente fechada, compreendendo-se que a ausência de competitividade tenha retardado a emergência de um mercado de formação de executivos tão exuberante como sucedia noutros países. Hoje, informa Céline Abecassis-Moedas, "existe uma forte motivação para a formação dos executivos, que cada vez mais é interpretada como fundamental à sua carreira, pois no longo prazo a situação profissional de cada um vai dependendo da cotação que, face às suas competências, tenha no mercado de trabalho". As principais motivações dos executivos prendem-se assim com "o desenvolvimento, o aperfeiçoamento de competências e a aquisição e partilha de experiências com os outros participantes", constituindo assim o "networking, uma das formas de potenciarem e alargarem a sua rede de contactos".

Aumento da produtividade

O mais importante é o reconhecimento do mercado de trabalho do valor da formação, pois há um "aumento de produtividade associado aos profissionais qualificados", esclarece Jorge Lopes, diretor da Rumos. Em termos individuais, uma pós-graduação "amplia as oportunidades de emprego, ajuda a destacar-se dos restantes profissionais e é uma oportunidade para aumentar a rede de contactos profissionais e de crescimento pessoal".

Preparado para uma carreira internacional

Cesaltina Pires, vice-reitora para a Educação e Qualidade da Universidade de Évora, refere que em muitas profissões o título de mestre é já uma exigência. Mas mesmo nas outras profissões, "as competências adicionais que o mestrado fornece acabam por vir ao de cima e permitem uma mais rápida progressão na carreira". Registe-se também que o detentor de um mestrado estará "mais bem preparado para seguir uma carreira internacional".