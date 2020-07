A primeira bomba para veículos elétricos do país fica em Gaia e até tem “lounge”

A startup portuguesa Power Dot inaugurou esta sexta-feira, 17 de julho, aquela que é a primeira bomba exclusiva para o carregamento de veículos elétricos em Portugal.

Situada na Rua Rocha Leão, em Vila Nova de Gaia, resulta da conversão de um antigo posto de combustível, num investimento da ordem dos 250 mil euros.

Ocupando uma área de cerca de 400 metros quadrados, a nova bomba disponibiliza dois postos de carregamento rápido de 50kW ligados à rede Mobi.E, com capacidade para carregar quatro veículos em simultâneo, uma loja destinada à venda e ao aluguer de bicicletas e scooters elétricas, e, ainda, um espaço lounge para descanso.

"A tarifa de utilização será de 0,09 euros por minuto e, a somar a este valor, os utilizadores terão de pagar a eletricidade consumida ao fornecedor de energia. Com os carregamentos efetuados no posto de Gaia, a Power Dot prevê uma poupança de 20 toneladas de CO2 por ano", realça a empresa, em comunicado.

"O futuro da mobilidade passa por reduzir a dependência dos combustíveis fósseis. A Power Dot tem-se posicionado como dinamizadora da mobilidade elétrica em Portugal e marca uma vez mais a diferença ao inaugurar o primeiro posto exclusivamente de carregamento de veículos elétricos. É uma solução única e inovadora no país, que tem lugar numa cidade cada vez mais comprometida com a sustentabilidade, como é Vila Nova de Gaia", garante José Sacadura, CEO da Power Dot, que contou com o ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, na cerimónia de inauguração da infraestrutura.

A Power Dot prevê chegar a mais de 100 municípios, assim como atingir os 350 postos de carregamento em operação até final deste ano.

"O nosso objetivo passa por continuar a alargar a rede pública e privada de pontos de carregamento para veículos elétricos, em particular nos parques de estacionamento que tenham outros serviços associados como supermercados, centros comerciais,’retail parks’, hospitais ou restaurantes", adianta José Sacadura.

Recorde-se que, há uma dezena de dias, foi anunciado que a Power Dot foi uma das quatro empresas vencedoras (as outras foram a EDP, a Galp e a KLC) do concurso de concessão para a exploração da rede de postos de carregamento da Mobi.E, ao garantir – por dez anos – três dos 11 lotes que correspondem a 175 postos de carregamento de veículos elétricos no Alentejo, Algarve, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, e Norte.