Vendas de carros elétricos aumentaram mais de 80% na União Europeia no último trimestre de 2019

As vendas de carros elétricos aumentaram 80,5% na União Europeia (UE) no último trimestre de 2019. Estes veículos – que incluem elétricos e híbridos plug-in – foram responsáveis ??por 4,4% do total de vendas de carros novos no período de outubro a dezembro, segundo dados da European Automobile Manufacturers Association (ACEA) divulgados este mês.

Durante o quarto trimestre de 2019, a procura por carros com motores alternativos (e aqui incluem-se os carros movidos a gás, por exemplo) cresceu significativamente (+ 66,2%) em toda a UE. Os veículos elétricos a bateria e veículos plug-in (VE) estiveram entre os principais impulsionadores desse crescimento, com o segmento de bateria elétrica (BEV) e híbridos plug-in (PHEV) a registar fortes ganhos (+ 76,5% e + 86,4%, respetivamente). Os veículos elétricos híbridos (HEV) ainda representam a grande maioria dos veículos de potência alternativa vendidos na UE. De facto, 253.604 unidades foram registadas durante o quarto trimestre (+ 69,8% em relação a 2018).

Registe-se que ao todo, no ano passado, quase 60% de todos os carros novos registados na União Europeia utilizavam gasolina (58,9%, comparado a 56,6% em 2018), enquanto o diesel representava 30,5% dos registos (35,9% em 2018). Em 2019, 3% dos automóveis novos de passageiros na UE eram veículos com carga elétrica (um ponto percentual a mais do que em 2018).

2020 é o ano do carro elétrico

Sobre os números das vendas dos veículos elétricos e híbridos plug-in, Julia Poliscanova, diretora da Área de Veículos Limpos da Federação Europeia dos Transportes e Ambiente (T&E), refere que os números mostram que esta procura do consumidor abre o caminho para que 2020 seja o ano do carro elétrico. "Mesmo antes de os padrões de CO2 da UE para carros novos serem lançados, em janeiro, as vendas de carros elétricos no último trimestre de 2019 atingiram um nível recorde. Isso mostra que a procura existe, está a crescer e o motivo das baixas vendas até agora tem sido uma oferta insuficiente de modelos pelas marcas." E prossegue: "Os padrões de CO2 exigirão que a indústria automóvel venda cerca de 5% dos carros elétricos em 2020, o que está ao seu alcance, dando início ao caminho para a mobilidade de zero emissões exigida pelo Acordo Verde Europeu."

Sempre a subir

Outro documento da T&E tornado público em setembro do ano passado revela que a venda de VE passará dos 2,9% em junho de 2019 para valores entre os 3 e os 7% em 2020 e entre 7 e 12% em 2021. Por sua vez uma análise da IHS Markit prevê que estejam disponíveis o triplo dos modelos VE até 2021, até porque a produção também vai aumentar.