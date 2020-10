Volkswagen diz adeus ao icónico Beetle para abrir caminho para um novo SUV

A Volkswagen (VW) está a substituir os seus carros menos lucrativos por SUVs. O icónico Beetle foi descontinuado e abriu espaço para o Taos, o mais recente modelo norte-americano.





Para as marcas automobilísticas a escolha parece simples. Depois de descontinuada a produção do Fusca, um dos carros mais influentes do século XX, a fabricante alemã abriu caminho para a produção do Taos, um veículo desportivo e compacto que está num segmento que pode vir representar 70% do mercado automóvel norte-americano.





A par dos SUV emergem também os Crossovers, numa altura em que os consumidores optam por adquirir automóveis com interiores mais espaçosos e uma alta rodagem, algo que não encarece o desenvolvimento e construção do veículo em comparação com outros modelos.





Leia Também Vendas de carros elétricos aumentaram mais de 80% na União Europeia no último trimestre de 2019

De acordo com Duncan Movassaghi, vice-presidente executivo de vendas e marketing da VW nos Estados Unidos, "esta tendência veio para ficar". A empresa alemã prevê que os americanos comprem cerca de 10 milhões de SUVs por ano, pelo menos até ao final desta década.





Apesar desta troca chocar os amantes de carros, a VW não é a única marca a deixar de produzir automóveis com história para ganhar espaço para os novos SUVs. A Ford está a acabar com a produção dos Taurus; a Fiat desistiu do Fiat 500 e a General Motors Co. deixou de fabricar veículos como o Chevrolet Impala.





O Taos é o terceiro modelo Suv da VW, procedente do carro elétrico Tiguan. Para o CEO da marca, Herbert Diess, "a expansão da linha de Suvs pode ajudar a VW a diminuir as suas perdas", causadas pelo escândalo das emissões de diesel. A empresa procura agora conquistar o mercado americano, uma vez que os seus maiores lucros proveem da China e da Europa.









Leia Também Volkswagen apresenta desportivo elétrico e desafia Tesla na China

O novo SUV estará disponível no segundo trimestre do próximo ano. Taos será 23 centímetros mais curto que o Tiguan e custará cerca de 25 mil dólares (21 mil euros).