Lisboa na elite global

Romana Ibrahim faz um balanço positivo do sector das empresas tecnológicas no nosso país, embora ressalve que ainda há muito para melhorar. A founder & CEO da Icontrends e da Keep Warranty afirma que Portugal é "um país extraordinário que dá novos mundos ao mundo". "A história está aí a falar por nós. Aliás, já ouvi essas palavras da boca do próprio primeiro-ministro, que tem tido um trabalho excelente na definição de Portugal como uma das maiores economias do mundo para o negócio da inovação."

Actualmente, o "empreendedorismo dá uma contribuição à economia nacional maior do que o mercado imobiliário", segundo Romana Ibrahim, que não podia estar mais de acordo com uma notícia que leu no jornal brasileiro Globo, na qual Simon Schaefer – que trouxe a experiência alemã para a Startup Portugal – diz não ser errado dizer que Lisboa está a ingressar na elite global de hubs para start-ups, comparável a Londres, Nova Iorque, Berlim e Amesterdão.