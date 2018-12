Mulheres tornam a tecnologia mais inclusiva e inovadora

Romana Ibrahim é a primeira fundadora de uma start-up portuguesa distinguida com o prémio Portuguese Women in Tech. Empreendedora por natureza, fala ao Negócios sobre inovação, internacionalização e o papel das mulheres na tecnologia e na sociedade. A viver em Amesterdão, Holanda, onde participa num dos mais prestigiados programas de aceleração de empresas do mundo, o Startupbootcamp, aos 38 anos Romana lidera uma das mais promissoras start-ups portuguesas: a Keep Warranty.

Ser eleita Founder of the Year pela Portuguese Women in Tech (PWiT) é "uma grande honra e logo na primeira vez que esta distinção existe em Portugal". A inclusão das mulheres na sociedade, nos negócios e na tecnologia não pode ser tratada como uma questão de paridade ou de quotas, começa por explicar. A crescente inclusão das mulheres nesta área vai tornar a tecnologia "mais inclusiva e sobretudo mais inovadora". E as sociedades são mais competitivas quanto mais inovadoras forem. Todos ficam a ganhar, assegura.

"Um dos mentores que mais admiro, Michael Doojies, do Startupbootcamp, usa a expressão ‘Winds of Change’. É precisamente isso que nós mulheres somos no mundo tecnológico: ventos de mudança. A nossa presença traz mais soluções que resolvem problemas do dia-a-dia, que geram negócios, acrescentam valor e desenvolvimento e tornam a sociedade mais inclusiva."

Romana agradece ainda publicamente à PWiT pelo trabalho contínuo para melhorar o lugar das mulheres neste ecossistema; à sua equipa e a todos os que estão e já estiveram ligados à Keep Warranty, pois nada disto seria possível sem a sua ajuda.

Questionada sobre quando e de que forma surgiu esta aplicação, recorda: "Aos domingos, temos por hábito almoçar em família e em seguida fazer competições de Playstation entre adultos e crianças. Nesse domingo, a Playstation não ligou e a primeira questão foi: ‘Onde está a factura?’ Ninguém sabia e não pudemos fazer uso da garantia da mesma. Perante este cenário e dado o nosso espírito empreendedor, pensámos numa solução para ajudar as pessoas que, à semelhança de nós, sofriam deste problema comum de não saberem onde estão as facturas, as garantias, e mesmo quando sabem é um martírio encontrá-las."

Vantagens da app

Romana esclarece que o consumidor que usa a Keep Warranty tem a vantagem de saber onde estão as suas facturas, poder consultá-las quando quiser, ser notificado quando a garantia dos equipamentos está prestes a expirar e, claro, fazer uso dos seus direitos. "Podermos usar a nossa informação quando mais necessitamos dela é algo que facilita a vida, diminui o stress e, acima de tudo, ganha-se tempo e confiança", refere, assegurando que recebem, diariamente, feedback e users satisfeitos por poderem trocar produtos, usar garantias e enviar as facturas para a contabilidade.

Em relação aos players de mercado, a Keep Warranty também facilita os seus processos: "Poder melhorar o serviço de atendimento ao cliente é algo que qualquer marca procura fazer cada vez de forma mais ágil e customizada. Não é uma surpresa que as marcas portuguesas estejam já a convidar a Keep Warranty a integrar os seus sistemas de forma a poderem servir melhor os seus clientes."

Parcerias

O primeiro ano de existência foi dedicado a melhorias constantes do produto. Essa aposta continua a ser feita e, nesse sentido, foram tentadas alianças com seguradoras em Portugal, cujas negociações continuam em curso. Uma solução como a Keep Warranty, que "simplifica a vida dos utilizadores, pretende oferecer os serviços mais adequados". A confiança depositada pelos utilizadores na aplicação, afiança Romana, nunca será posta em causa. "Seria uma má prática corporativa e um erro propor um serviço que não fosse vantajoso para o maior activo que temos: a nossa comunidade de utilizadores. Para tal, enquanto start-up, procuramos ajustar a nossa agilidade e inovação ao know-how das empresas de forma a, em conjunto, oferecermos os serviços mais pertinentes."

Igualmente neste âmbito, a presença da empresa em Amesterdão atraiu o interesse das "maiores seguradoras mundiais". "Como procuram servir os seus clientes com soluções inovadoras, estão a trabalhar connosco de forma a criar produtos que estarão disponíveis em 2019, não só na Holanda, mas também noutros países na União Europeia."

Esta distinção favoreceu a Keep Warranty bem como a Icontrends, start-up que a lançou. "Esta e outras distinções têm continuamente dado visibilidade à Icontrends. Lembro-me de termos menos de um mês de idade, participarmos na Web Summit em 2017 e logo aí termos o reconhecimento dos media portugueses acerca do nosso projecto e de como um produto tão simples resolvia um problema de milhões de pessoas", relembra.

Acto contínuo, Romana recorda que a Icontrends está agora na lista das 50 start-ups mais mediáticas de Portugal. Num mundo onde a comunicação é essencial, ser mediático é um "activo importante para quem se dirige directamente aos consumidores, mas não é tudo". "Um ranking de mediatismo não é um ranking de negócio nem de reputação e é nisso que estamos focados. De qualquer forma, estar na página, por boas razões, com algumas empresas globais é positivo".