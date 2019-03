Mulheres fazem um trabalho fantástico

Portuguese Women in Tech é responsável por iniciativa que premeia o dinamismo das mulheres no ecossistema tecnológico nacional.

Lançada em Abril de 2016, a comunidade Portuguese Women in Tech (PWiT) surgiu com dois objectivos principais: atrair mais mulheres para a tecnologia e garantir que aquelas que já trabalham em tecnologia conseguem aceder a cargos de liderança. "Decidimos fazê-lo porque era claro para nós que havia muito poucas mulheres em tecnologia e, por consequência, praticamente não víamos mulheres no ecossistema de empreendedorismo nacional", recorda Inês Santos Silva, co-fundadora da comunidade.