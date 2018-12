Preconceitos na esfera digital

Menos mulheres estão interessadas em ter uma carreira no sector digital, seja no ensino superior, emprego ou empreendedorismo. O estudo Women in Digital Age demonstra que apenas 24 em cada 1.000 mulheres têm formação em Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) – das quais apenas seis trabalham no sector digital. As conclusões do estudo recente evidenciam que há uma diminuição neste número quando comparado com 2011.

As tendências de dados e a análise qualitativa sugerem que a desigualdade de género na esfera digital é sobretudo resultado da persistência de fortes preconceitos inconscientes sobre o que é apropriado e quais as capacidades que cada género possui. Mais: as próprias tecnologias requerem uma mudança cultural fundamental.