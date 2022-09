Portugal Digital Awards: nova edição a caminho

A caminho da sua sétima edição, os Portugal Digital Awards são uma iniciativa conjunta da Axians e da IDC que procura reconhecer e premiar a excelência das organizações, das suas equipas e dos líderes empresariais que conduzem a transformação digital dos seus negócios, processos, produtos ou serviços e, consequentemente, da sociedade.

Os prémios visam ainda estimular a utilização das tecnologias de informação e comunicação na resolução de problemas de negócio das organizações nacionais, nomeadamente através da criação de valor.

As candidaturas para a edição deste ano já estão a decorrer, até ao próximo dia 7 de outubro, e podem ser enviadas através da submissão do formulário disponível no site do evento. A submissão de projetos aos Portugal Digital Awards 2022 pode ser feita por qualquer organização pública ou privada, desde que utilizadora de tecnologias de informação e comunicações, sendo que as organizações podem apresentar mais do que um projeto. O único requisito passa pela necessidade de estes estarem já implementados ou em fase piloto.

Carmo Palma, managing director na Axians Portugal, explica que se procuram "projetos com carácter inovador, com resultados comprovados e que evidenciem impacto positivo de forma holística". O mesmo será dizer, trabalhos "com impacto positivo na organização, na sociedade e no ambiente". Da mesma forma, são ainda valorizados "projetos mais transversais", sendo igualmente "avaliada a componente de cibersegurança, tão crítica" nos dias que correm.

Avaliação independente

Para certificar e avaliar todos os projetos, a edição de 2022 conta com um painel de 16 jurados e sete observadores sendo que, aos jurados da última edição, juntam-se este ano alguns nomes novos: António Dias Martins, executive director da Startup Portugal, João Meneses, secretário-geral da BCSD Portugal e José Ferrari Careto, CEO da E-REDES.





Carmo Palma sublinha que, enquanto cofundadores desta iniciativa a Axians pretendeu "desde cedo afastar-se da avaliação propriamente dita". Nesse sentido, a metodologia IDC e o painel de júris são "dois pilares de credibilidade intocáveis", embora a Axians tenha assento como observador.

Uma outra novidade diz respeito "ao formulário de submissão da candidatura, que foi simplificado", e ao próprio regulamento, "o qual torna a metodologia e critérios de avaliação mais transparentes", conforme nos explica Gabriel Coimbra, group vice president e country manager na IDC.

Contam-se ainda "alterações mínimas nas categorias" muito devido "à consistência da estrutura de categorias de prémios, alinhada com a framework de research da IDC".

Na realidade, os Portugal Digital Awards 2022 contemplam um total de 18 prémios para três categorias divididas por transformação (Digital Transformation Awards), segmentos de mercado (Digital Industry Awards) e Especiais (Digital Grand Awards).

Carmo Palma sublinha que o ponto alto dos prémios acaba por ser a gala "em que são divulgados os vencedores". E, este ano, o evento está marcado para "06 de dezembro, no SUD Lisboa, com a abertura já confirmada por parte do Presidente da Câmara Municipal", refere Gabriel Coimbra.

O responsável da IDC explica que esta 7ª edição "já conta com mais de uma centena de organizações premiadas, representativas dos principais setores da economia nacional, as quais estão também a ser mobilizadas para continuarem a apresentar projetos aos Portugal Digital Awards".

Para além da rede de organizações que já participaram, o júri e os Digital Leaders vencedores dos últimos anos "são verdadeiros embaixadores deste projeto".

Mais e melhor notoriedade

Este ano foi ainda realizado "um esforço acrescido" de divulgação da iniciativa, diz-nos Carmo Palma, "para chegar a mais organizações nacionais, públicas e privadas, da esmagadora maioria dos setores mais críticos da sociedade".

A mesma responsável aproveita para sublinhar a importância das reuniões regulares entre júris e observadores, "e também os habituais Digital Labs que fomos produzindo ao longo dos anos e que se tornaram momentos de reflexão e debate, sempre com um olhar sobre as dimensões estruturais da sociedade que conhecemos e queremos fazer mover para um futuro mais auspicioso".

Um prémio de créditos firmados

Questionada sobre a importância desta iniciativa no panorama de TI nacional, a responsável da Axians deixa uma interessante analogia: "Gostamos de lhes chamar os óscares da tecnologia, mesmo sabendo que são imaginários diferentes. Temos um histórico e credibilidade que consolidamos ao longo de tantas edições destes Portugal Digital Awards."

Diz Carmo Palma que, para a edição deste ano, espera "uma gala ainda mais relevante, rica em projetos e conteúdo" até mesmo porque se torna importante "celebrar as iniciativas de inovação e de transformação digital que se realizam em Portugal" e motivar todos os stakeholders "para fazer ainda mais e, principalmente, melhor, ao serviço de todos".

Os Portugal Digital Awards acabam por representar "o justo reconhecimento das pessoas e marcas que trabalham todos os dias para facilitar e transformar as vidas dos seus clientes e cidadãos", diz Carmo Palma. Na verdade, trata-se de trazer à luz do dia "exemplos de automação, de robotização, de modelos de dados, de modelos preditivos, que mostram como é que foram aplicados em casos reais nas organizações e o que permitiram alcançar.

Gabriel Coimbra recorda que "os Portugal Digital Awards têm recebido sempre mais de 100 candidaturas válidas todos os anos", pelo que nesta 7ª edição se pretende "manter a quantidade e aumentar ainda mais a qualidade de projetos". O responsável da IDC espera "projetos ainda mais transformadores e disruptivos ao nível dos processos e modelos de negócios, sempre com a utilização de tecnologias disruptivas".