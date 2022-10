Portugal Tech Hub lançado hoje para fazer crescer reputação tecnológica do país

mais de 20 entidades públicas e privadas - entre as quais a Landing.Jobs, o IAPMEI, a Aicep e a Startup Lisboa - que tem como objetivo promover o ecossistema do país junto de profissionais de tecnologia e empresas estrangeiras.



Entre as metas definidas pelos promotores da plataforma está

o aumento do número de empresas estrangeiras que invistam na criação de equipas e centros de desenvolvimento tecnológico no país, a promoção de

fluxos de imigração para Portugal de profissionais das TI de outros países por forma a mitigar a escassez atual desta classe profissional e ainda a crianção de uma marca bandeira de



O Portugal Tech Hub estará disponível através do seu wesbite, onde podem ser consultadas informações úteis sobre a caracterização de Portugal a nível demográfico, geográfico, cultural, custo de vida, talento nacional, e também sobre a constituição de uma empresa, apoios e incentivos a negócios, recrutamento, impostos, vistos.



O Portugal Tech Hub estará disponível através do seu wesbite, onde podem ser consultadas informações úteis sobre a caracterização de Portugal a nível demográfico, geográfico, cultural, custo de vida, talento nacional, e também sobre a constituição de uma empresa, apoios e incentivos a negócios, recrutamento, impostos, vistos. "Os visitantes terão também acesso direto aos parceiros da iniciativa. O 'ebook' com o mesmo nome da iniciativa é um guia detalhado com todas estas informações, e pode ser descarregado gratuitamente no site. Após o lançamento dar-se-á início a um conjunto de iniciativas de promoção e atração de Portugal parav empresas e talento estrangeiro levadas a cabo pelos parceiros desta iniciativa", indica o comunicado enviado às redações.



Leia Também Lisboa acolhe em outubro festival “tech” com a oferta de 1.000 empregos



"Este projeto é um marco importante para o país, na medida em que consegue juntar e alinhar um grande número e variedade de organizações Portuguesas sob um objetivo comum: o de transformar Portugal num Tech Hub de topo a nível internacional, potenciando o nosso país como um destino preferencial para

empresas e para talento tecnológico estrangeiro.", conta Pedro Moura, CMO da Landing.Jobs.



"O talento é um dos pilares fundamentais para garantir o crescimento do ecossistema português de startups. A inovação só se faz com bom talento e nós, na Startup Portugal, estamos a trabalhar para que este talento qualificado tenha no, nosso país, o contexto legal e fiscal propício para se fixar.", conta também António Dias Martins, diretor executivo da Startup Portugal.

"Os visitantes terão também acesso direto aos parceiros da iniciativa. O 'ebook' com o mesmo nome da iniciativa é um guia detalhado com todas estas informações, e pode ser descarregado gratuitamente no site. Após o lançamento dar-se-á início a um conjunto de iniciativas de promoção e atração de Portugal parav empresas e talento estrangeiro levadas a cabo pelos parceiros desta iniciativa", indica o comunicado enviado às redações."Este projeto é um marco importante para o país, na medida em que consegue juntar e alinhar um grande número e variedade de organizações Portuguesas sob um objetivo comum: o de transformar Portugal num Tech Hub de topo a nível internacional, potenciando o nosso país como um destino preferencial paraempresas e para talento tecnológico estrangeiro.", conta Pedro Moura, CMO da Landing.Jobs."O talento é um dos pilares fundamentais para garantir o crescimento do ecossistema português de startups. A inovação só se faz com bom talento e nós, na Startup Portugal, estamos a trabalhar para que este talento qualificado tenha no, nosso país, o contexto legal e fiscal propício para se fixar.", conta também António Dias Martins, diretor executivo da Startup Portugal.

Leia Também Portugal Digital Awards: nova edição a caminho

Foi lançada às 16:00 deste sábado, 8 de outubro, a plataforma Portugal Tech Hub. É uma iniciativa dePortugal no seu posicionamento no cenário tecnológico internacional, fomentando a criação de um maior alinhamento e sinergias entre os vários participantes.