Bizfeira potencia a economia local

O Bizfeira concentra e materializa todas as iniciativas de promoção do desenvolvimento económico realizadas pela autarquia. O projeto disponibiliza uma equipa dedicada com um interlocutor único que acompanha o investidor em todas as fases, desde a receção da intenção de investimento até à sua instalação final. Providencia ao investidor toda a informação que lhe permita tomar uma decisão o mais informada possível. Em caso de se decidir pela instalação, é prestado apoio na identificação do local, no processo de licenciamento – Via Verde Empresas –, no recrutamento, bem como na facilitação e agilização da comunicação com entidades públicas e privadas, cuja parceria se mostre pertinente para o projeto em causa, tais como centros de formação e/ou centros tecnológicos.





O projeto promove igualmente diversas ações que reforçam a proximidade com a diáspora feirense espalhada pelo mundo. Estas pessoas assumem-se como embaixadores concelhios importantes, sendo fundamentais na promoção do território e das suas empresas, bem como na facilitação de negócios e para os processos de internacionalização.





O Bizfeira integra ainda a promoção de missões empresariais e as iniciativas de diplomacia económica realizadas com o envolvimento direto da Presidência, que têm concorrido para o aumento da competitividade das empresas, para a atração de investimento e para o aumento do emprego.

A importância do fórum

Entre as várias iniciativas, salienta-se a organização dos fóruns empresariais, com milhares de participantes. Destes, destaca-se o Fórum Bizfeira, que decorre anualmente, proporcionando o encontro entre empresários e entidades relevantes para o desenvolvimento económico.





A presença de Câmaras de Comércio, as talks, os workshops, os espaços para networking e a exposição de produtos e serviços inovadores constituem uma excelente oportunidade para que todos possam tomar contacto com os grandes desafios do mercado global.





Registe-se que desde a sua criação, em 2014, este projeto tem sido fundamental para os excelentes e reconhecidos resultados que a economia feirense tem obtido em valores de exportações, volume de novos investimentos nacionais e estrangeiros e, consequentemente, permitindo que hoje se viva uma situação perto do pleno emprego.





O futuro

Em relação ao futuro do Bizfeira, passa por continuar a apoiar a estratégia do concelho e a sua aposta no desenvolvimento de clusters emergentes e a preparar-se para os desafios da nova economia, mantendo a sua matriz como espaço inovador, empreendedor e competitivo, inclusive nos setores ditos tradicionais.





Nesse sentido, existe a aposta do município, e a consequente procura registada, para se localizarem no concelho Business Service Centers e projetos empresariais ligados às áreas tecnológicas da saúde, ciências biomédicas, investigação e tecnologias da informação e da comunicação. Um excelente exemplo dessa aposta nestes setores emergentes é o "polo Europarque – Health, IT & Research", que aproveitou as condições existentes no espaço envolvente do Europarque, particularmente a nível ambiental.





O lançamento recente do centro empresarial VisioHUB, nas instalações do antigo Visionarium (ver mais informação na página 6), é mais um exemplo de sucesso desta "política", permitindo a instalação de grandes empresas das áreas das tecnologias, informação, comunicação e eletrónica, num espaço completamente infraestruturado e remodelado.

Um exemplo de boas práticas

Em 2016, a plataforma do Bizfeira foi distinguida com 1.º Prémio Nacional dos Prémios Europeus de Promoção Empresarial, na categoria de Apoio à Internacionalização, iniciativa da Comissão Europeia, com coordenação nacional do IAPMEI. A AMA – Agência para a Modernização Administrativa reconheceu a plataforma Bizfeira como um exemplo de boas práticas. A plataforma foi ainda inserida na Rede Comum do Conhecimento.