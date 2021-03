Empresas nacionais e internacionais fazem da Feira o seu centro de negócios

Santa Maria da Feira é hoje um pólo atrativo, dinâmico e competitivo, com empresas e indústria. A autarquia local tem feito um trabalho incansável para atrair investimento e, entre diversas medidas, assumiu, por exemplo, a gestão do Europarque, um complexo degradado e na insolvência.





Santa Maria da Feira dispõe de mais de 40 zonas industriais, devidamente infraestruturadas e totalmente ocupadas por empresas com elevados padrões de modernidade e qualidade.





Os parques empresariais de Santa Maria da Feira são apelativos, repletos de vitalidade, contribuindo para uma economia saudável.

Lusopark

Um dos vários exemplos é o Lusopark, projeto da Orangepark, do Grupo GFH. Trata-se de um parque empresarial que está localizado junto ao Europarque e que contempla 500 mil metros quadrados de área de lotes para implantação de empresas industriais e de serviços em condições altamente favoráveis e competitivas.





O Lusopark disponibiliza uma das maiores áreas de localização para unidades industriais e logísticas em Portugal e tem previsto um investimento por parte das empresas já instaladas e em instalação de cerca de 100 milhões de euros e criação de quatro mil postos de trabalho diretos.





As principais empresas localizadas no Lusopark são a Molaflex, Tintas Neuce, Relprod/Multicuirs, Itec, Duvalli, Termofeira e 4Lean.

VisioHUB

Outro bom exemplo do sucesso e do dinamismo empresarial local é o VisioHUB, um centro de tecnologia que dá uma nova vida ao Visionarium, centro de ciência fechado desde 2018. Com uma estética alinhada com o Europarque, com quem mantém sinergias, este espaço inovador vai acolher cinco escritórios preparados para receber empresas de grande dimensão das áreas da tecnologia, informação, comunicação e eletrónica.



A primeira dessas empresas já é conhecida: ITCenter, uma empresa de consultoria e software que desenvolve soluções de comunicação e segurança para a indústria de prestadores de serviços.





Cada empresa molda o espaço à sua própria imagem e identidade, apresentando, simultaneamente, uma linguagem comum com o resto do edifício. A partilha e as sinergias dão mesmo o mote a este projeto, estando patentes na área lounge que serve todas as empresas.



Localizado na icónica cúpula do antigo centro de exposições, este espaço vai incluir salas de conferência e de reuniões, bem como áreas recreativas e de refeição.

VGP Park

Destaque-se igualmente o VGP Park Santa Maria da Feira. O grupo VGP, um promotor imobiliário pan-europeu, proprietário e gestor de imóveis semi-industriais e logísticos, expandiu-se para Portugal com a aquisição de um terreno no concelho.



Neste novo parque vão ser instalados diferentes tipos de atividades industriais e logísticas. Terá aproximadamente 73.500 metros quadrados com 30 mil para alugar.



A construção foi iniciada no início deste mês e prevê-se a sua conclusão no outono.

Construir com alto padrão de sustentabilidade é uma das principais prioridades do Grupo belga, que está empenhado em alcançar a neutralidade carbónica até 2025.



O VGP Park Santa Maria da Feira será o primeiro parque empresarial certificado pela Very Good em Portugal e a sua excelente rede de transportes, aliadas à localização estratégica, são decisivos para acolher empresas, como é o caso da Rádio Popular, que ali vai instalar um novo centro logístico.

Centro Empresarial Feira

Localização igualmente estratégica tem Centro Empresarial Feira, a 20 minutos do Porto, que agrupa desde startups a grandes empresas, a custos competitivos, em 51.500 metros quadrados de área. Destes 27 mil dedicados a pavilhões e 3 mil a pequenos e grandes escritórios. Uma cidade empresarial com as mais modernas infraestruturas.





Europarque: uma referência no Norte

Há cinco anos, o município de Santa Maria da Feira começou a gerir o Europarque, que estava em muito mau estado e a debater-se com graves problemas financeiros. Desde então, e sob gestão da Feira Viva, entidade premiada, este complexo ganhou uma nova vida e focou-se em valores de modernidade e futuro.

Atualmente, o Europarque acolhe e organiza eventos, promovendo e atraindo a Santa Maria da Feira, ao Norte e ao País, novos investimentos e players empresariais, das mais diversas áreas de negócios, potenciando a capacidade empreendedora dos que neste espaço pretendam realizar eventos.