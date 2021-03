Os Dias do Burgo arrancam em junho

Não restam dúvidas: Santa Maria da Feira é, de facto, uma cidade de cultura. A partir de 10 de junho, Dia de Portugal, começa os Dias do Burgo, o novo projeto conjunto da autarquia e da Empresa Municipal Feira Viva – Cultura e Desporto. Os Dias do Burgo vão ocupar Santa Maria da Feira, do centro histórico ao castelo, dando enfoque aos momentos da História de Portugal e proporcionando experiências mais intimistas, mas diferenciadoras, aos visitantes, através da simbiose entre cultura, entretenimento, história, gastronomia, património material e imaterial.





Nesta iniciativa, que decorrerá todos os fins de semana, a visita ao castelo será obrigatória a todos os convidados. E para os residentes no concelho de Santa Maria da Feira estas experiências serão gratuitas.



Para dar maior realismo a esta viagem no tempo, a câmara municipal irá intervir no mobiliário urbano, entre o centro histórico e o castelo, substituindo bancos de jardim, floreiras, iluminação, sinalética e também o Parque Infantil da Quinta do Castelo.

Imaginarius em formato digital e presencial

A iniciativa Dias do Burgo junta-se a outras igualmente ricas que estão à disposição dos feirenses, como é o caso do Imaginarius. Este festival internacional de teatro de rua, que vai já para a sua 20.ª edição, vai realizar-se de 27 a 30 de maio em formato digital. Posteriormente, o maior evento de artes de rua do país e uma referência internacional decorrerá de 9 a 12 de setembro nas ruas.

Santa Maria da Feira anunciará em breve a calendarização da Viagem Medieval, que já conquistou diversos prémios nacionais e internacionais, e de Perlim, o maior e mais original parque temático de Natal de Portugal, que torna o mês de dezembro ainda mais mágico.