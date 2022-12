Alterações nas cadeias de abastecimento são oportunidade para empresas portuguesas

As pequenas e médias empresas foram as estrelas da mais recente edição do SAP Discovery Day, que decorreu recentemente em Lisboa e que levou a palco um conjunto de exemplos concretos de projetos de transformação digital em empresas portuguesas, suportados em tecnologia SAP. Foi para elas que se dirigiram Luís Urmal Carrasqueira e Céu Mendonça, Diretor-geral da SAP Portugal e Diretora de Canal e Midmarket, na sessão de abertura do evento, em que se falou de desafios e oportunidades.

"Vivemos um momento complexo, com a instabilidade nos canais de abastecimento e com as questões da guerra. As empresas enfrentam um misto de dificuldades e oportunidades, mas se conseguirem transformar-se e adaptar-se rapidamente vão conseguir fazer do desafio uma oportunidade", frisou Luís Urmal Carrasqueira.

Admitindo que muitas das empresas clientes da SAP em Portugal já estão a recolher os dividendos das dificuldades nas cadeias de abastecimento com empresas asiáticas, o responsável deixou nota daquilo que considera mais importante para as organizações que busquem a transformação deste desafio numa oportunidade.

Transformar ocasião numa situação duradoura

"Temos hoje muitos clientes em Portugal a vender para o mercado europeu como já não vendiam há muito tempo", por causa do redireccionamento da procura para outros mercados, que os constrangimentos nas cadeias de fornecimento na Ásia acabaram por impor, sublinhou. A Europa acabou por se assumir como uma alternativa e, nesse contexto, Portugal também.

Agora é preciso dar mais um passo e "transformar esta situação ocasional numa situação duradoura" e será aí que reside uma das grandes oportunidades para as empresas portuguesas, no atual momento económico internacional. "Uma das oportunidades está precisamente em expor as nossas empresas a cadeias de valor estratégicas para a Europa e de alto valor acrescentado." Como? Mostrando o seu valor como alternativa a outras opções e evidenciando "capacidade de inovação, produtividade e processos de negócio sustentáveis", defendeu Luís Urmal Carrasqueira.

A SAP acredita que tem instrumentos para ajudar as empresas a reforçar estes argumentos com as suas soluções e com programas de coinovação, como os que tem vindo a pôr em marcha com empresas de várias áreas e dimensões.

Destas iniciativas de coinovação já no terreno, Céu Mendonça citou um projeto em fase de arranque, com uma empresa na área de consumo (vinhos), que vai permitir ao consumidor conhecer todo o percurso desse vinho, desde a origem até chegar à mesa do cliente. "Isto permite não só identificar toda a cadeia, como levar transparência ao consumidor", frisou.

Na área da analítica, a responsável deu destaque a um projeto com uma empresa no setor dos transportes, que recolheu dados do sistema de bilhética para poder conhecer melhor o fluxo de passageiros em determinados horários e locais e com essa informação poder fazer uma série de ajustes, quer aos serviços que presta, quer nas suas várias interações.

Cloud no centro da transformação

Muitos dos projetos que estiveram em destaque neste SAP Discovery Day, que decorreu em novembro, assentam na cloud e esse também foi um dos destaques da sessão de abertura do evento. "A cloud veio democratizar a inovação, permitir às empresas terem ciclos de inovação muito mais rápidos, com investimentos bastante mais equilibrados", sublinhou Luís Urmal Carrasqueira.

O responsável reconheceu, aliás, que esta agilidade trazida pela cloud, para onde a SAP tem migrado a sua oferta mais tradicional e alojado um conjunto de novas ofertas para as mais diversas áreas de suporte ao negócio das empresas, também explica o crescimento acelerado que as soluções da empresa têm tido no mercado português, especialmente nesta área das PME.

No apoio a esta oferta cloud, a SAP e a sua rede mundial de parceiros contam hoje com "730 packages, que funcionam como aceleradores e que permitem ter acesso às melhores práticas de forma acelerada, permitindo que em dois ou três meses, projetos que antes precisavam de tempos mais longos, tenham uma grande evolução na digitalização de processos", ilustrou Céu Mendonça.

Ainda no universo cloud, e na lógica de coinovação que a empresa tem vindo a promover, destacou-se que a SAP Store hoje tem já 1900 apps disponíveis, que nasceram do trabalho com parceiros ou com clientes, mas que foram depois colocadas à disposição da comunidade SAP.