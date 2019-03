As crianças têm um lugar especial

A Malo Clinic é perita em implantes dentários. Todavia oferece todos os serviços, tais como cirurgia oral, periodontologia, endodontia, prostodontia, odontopediatria, higiene oral, imagiologia, entre outros. Questionado sobre qual era o serviço mais procurado pelos pacientes, Paulo Malo responde que "depende do país". "Na maior parte dos países, os serviços mais procurados são de reconstrução da boca, nomeadamente implantes e próteses", recordando que todo o trabalho pelo qual a marca ficou famosa no mundo inteiro foi feito nessa área.

Em Portugal, grande parte da faturação vem da odontopediatria, ou seja, das crianças. "Na área da reconstrução complexa, temos um know-how diferente de outros colegas. Na pediatria não, mas temos credibilidade. Um pai coloca um filho na Malo Clinic porque sabe que o preço é idêntico ao outro e prefere não correr riscos." E prossegue: "Na China, esta área já é quase tão grande como a implantologia. Estamos, inclusive, ligados a um hospital pediátrico. Na China, temos um boom e a Malo Clinic já fatura tanto como a Malo Clinic no mundo inteiro. É um país em que temos grande credibilidade. Estamos nas cidades mais importantes e contamos no fim do ano estar perto das 30 clínicas. Clínicas nossas, não em parceria."

Sobre o futuro, Paulo Malo relembra que a marca todos os anos faz coisas novas, pois a equipa é muito ativa. E o saber-fazer e a marca têm de ser aproveitados internacionalmente, dado que "é grande demais para estar só num país". "Criámos estatuto por know-how, por mérito. Não por marketing. Não ficaremos limitados a uma região… não tem lógica. Vamos continuar a ter uma vocação internacional na próxima década."