É fundamental ter uma boca sã

Comemora-se hoje o Dia Mundial da Saúde Oral. Uma data instituída pela Federação Dentária Internacional (FDI) e que tem como objetivo valorizar a importância da saúde oral na saúde geral. Em Portugal, e um pouco por todo o mundo, comemora-se a data com diversas iniciativas, cuja missão passa por promover a saúde oral e as boas práticas de higiene oral.

Este ano, o lema da FDI é "Diz Ahhh! Atua na saúde oral". Este slogan incentiva, precisamente, os profissionais da medicina dentária a aconselharem os pacientes a terem alguns cuidados, pois está provada a ligação entre as doenças orais e várias outras patologias. A FDI convida a assinalar o Dia Mundial da Saúde Oral por ser o "gancho" ideal para - através de esforços coordenados a nível local, nacional e global - consciencializar e incentivar compromissos e ações para promover uma boa saúde oral.

Portugal tem sérios problemas nesta área. Os centros de saúde não conseguem dar resposta às consultas de especialidade. O Serviço Nacional de Saúde (SNS) é impotente na área da medicina dentária e quem quer ou precisa de fazer diversos tratamentos recorre a consultórios e a clínicas privadas. Não obstante, nos últimos anos, tem-se tentado inverter este estado de coisas com o programa Saúde Oral Para Todos ou com os cheques dentista.

Neste sentido, representantes do governo têm inaugurado centros de saúde já equipados com gabinetes de saúde oral e profissionais da área. O programa cheque dentista, iniciado em 2008, vai manter-se e tentar chegar à população mais pobre, idosa e com menos recursos. O Governo estabelece ainda como meta, no seu Programa para a Saúde, a criação de, pelo menos, um gabinete de saúde oral por Agrupamento de Centros de Saúde até ao final da legislatura.

Estudos

Os estudos internacionais não colocam as crianças portuguesas, os adultos e os idosos bem posicionados na saúde oral, quando comparados com outros países da União Europeia. Os estudos nacionais não pintam um retrato mais positivo. Segundo o Barómetro Nacional de Saúde Oral, elaborado pela consultora independente QSP para a Ordem dos Médicos Dentistas (OMD), 70% dos portugueses têm falta de dentes naturais e, destes, 35% já perderam seis ou mais dentes. Mais: 8,2% da população portuguesa não tem qualquer dente natural.

Paulo Malo, presidente & CEO da MALO CLINIC, alerta, todavia, para estes estudos. "Temos de saber como foi o estudo, que tipo de população foi avaliada, onde e até que idade. Se é mulher ou se é homem. O nível cultural. É preciso comparar isso tudo", ressalva.

Para Paulo Malo, a saúde oral em Portugal está "em média" com os países civilizados do mundo inteiro. "Estamos à frente dos EUA ou do Canadá, onde a quantidade de desdentados totais é enorme. Ou na América do Sul. A diferença é que nos EUA ou no Canadá, os desdentados totais são mais velhos; na América do Sul são mais novos. O nosso nível de saúde oral é bastante bom e posso dizê-lo porque viajo para todo o mundo e vejo o que se passa. Nós avaliamos o mercado e vários países", recorda, acrescentando que nos EUA, metade da população até aos 70 anos não tem dentes. "É grave! E é os EUA!".

Por sua vez a Médis, pela voz de Eduardo Consiglieri Pedroso, da Comissão Executiva do Grupo Ageas e CEO Médis, recuperou precisamente o Barómetro Nacional da Saúde Oral 2018, o qual revela que 70% dos portugueses não tem a dentição completa e mais de 30% nunca vai ao dentista ou só vai em caso de urgência. Estas são conclusões preocupantes. Assinala ainda que o setor da saúde oral é uma das áreas da saúde cujo acesso é mais dificultado, pode ler-se. A falta de serviços de medicina dentária no SNS sempre dificultou aos portugueses o acesso a esta especialidade. A maioria considera-a a área da saúde mais cara e acima das suas possibilidades. Por isso, a regularidade com que vão ao dentista é muito reduzida, acabando por prejudicar a sua saúde oral.