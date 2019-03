Somos a única empresa na área médica com visibilidade em tantos países

Começou de forma humilde em Portugal, mas há muito que saltou fronteiras para se tornar uma marca de reputação mundial. Assim é a Malo Clinic, uma referência na reabilitação oral e estética dentária, e uma brand reconhecida em todo o planeta.

Paulo Malo, presidente & CEO da Malo Clinic, salienta que o que foi conseguido ao longo de 24 anos de história foi "extraordinário". Porque Portugal é um país pequeno, com pouca probabilidade de crescer muito, devido ao tamanho do mercado. E porque trabalhar com uma equipa 100% portuguesa traz dificuldades de internacionalização. Afinal, "Portugal não é reconhecido pela alta tecnologia, nomeadamente na área médica". Não obstante, a Malo Clinic evoluiu e é hoje "a única empresa na área dentária que é internacional a ponto de estar representada em 22 países".

Na base deste sucesso está o saber-fazer; não o dinheiro, como muitas vezes acontece quando há grandes grupos económicos envolvidos. "Nós vencemos na parte de know-how. Ou seja: desenvolvemos tecnologia completamente disruptiva que mudou a forma como se tratam alguns tipos de problemas orais, como as pessoas sem dentes ou com poucos dentes, tornando a Malo Clinic numa brand reconhecida em todo o mundo."

Depois de a marca ter atingido um elevado nível de sucesso e credibilidade, publicou cerca de 100 artigos inovadores na área. "Temos mais de 20 patentes que são usadas por quase todos os dentistas do mundo. Há empresas que produzem implantes dentários, copiando os nossos produtos e técnicas." O êxito deu origem a que muitos colegas de profissão de vários países pedissem parcerias para também usufruírem do conhecimento da Malo Clinic. Mais: algumas empresas na área médica e mesmo algumas sem ser na área médica, nomeadamente companhias de seguros e bancos, perguntaram se era possível ter a marca nos respetivos países. Episódios que deixam orgulhoso Paulo Malo, o qual recorda que a Malo Clinic é "a única empresa na área médica que está presente com esta visibilidade em tantos países". "Somos um case study", sublinha.

Setor penalizado pelas leis

Paulo Malo destaca a resiliência da marca pelo facto de esta se ter imposto no mundo apesar das imposições legais que existem nesta área, as quais condena. "A maior parte das empresas médicas está apenas em um ou dois países e são vizinhos daquele. Os EUA, por exemplo, podem estar no México ou no Canadá", informa, acrescentando que é difícil crescer e internacionalizar-se na área médica, um setor de serviços penalizado pelos regulamentos e idioma de cada país.

O responsável máximo da Malo Clinic conta que pode ter uma fábrica de sapatos ou vestuário e ter trabalhadores portugueses nos EUA, mas não pode ter uma clínica com médicos portugueses. "Mesmo na Europa acontece isto. Na Alemanha tem de se falar alemão. Isto é ridículo. Só Inglaterra, Polónia e Holanda aceitam a língua inglesa. Mesmo em Portugal, os especialistas têm de aprender português. Ou seja: estamos a limitar a entrada de know-how. Isto faz-se para proteger o mercado local, o que só gera falta de inovação e falta de competição."