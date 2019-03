Clínica Médis, um conceito disruptivo

De modo a garantir uma proposta de valor verdadeiramente integrada e a promessa de construção de um Serviço Pessoal de Saúde, a Médis voltou a inovar e lançou a sua própria rede de clínicas dentárias, sob a marca Clínica Médis, assinalando assim a entrada da Médis na prestação de serviços de saúde. A Clínica Médis é uma rede de clínicas dentárias para todos os portugueses, clientes e não-clientes Médis, que apresenta um conceito inovador, garantindo não só o acesso a cuidados de saúde de qualidade, mas também uma experiência de cliente diferenciadora.





Digital torna tudo mais fácil e não falta música, TV e horário alargado





A Clínica Médis permite realizar o pedido de marcação de consulta pelo site e realizar o check-in automático (e brevemente check-out), combatendo os elevados tempos de espera numa ida ao dentista.





Com a aposta num conceito de clínica disruptivo, reconfigurando o modo tradicional de atendimento e a convencional disposição de uma sala de espera, a Clínica Médis pretende oferecer um atendimento de excelência, com gestores de paciente que auxiliam o paciente ao longo de toda a sua jornada; quebrar o desconforto proporcionado com a entrada no gabinete, permitindo aos pacientes escolher a música ambiente ou o canal que querem ver na televisão instalada no teto sobre a cadeira; e garantir toda a conveniência e acessibilidade, com horário alargado e abertura ao sábado.





O corpo médico, diferenciado e de confiança, tem experiência em todas as áreas de medicina dentária. E os equipamentos inovadores proporcionam um serviço de excelência a cada paciente.





Primeira clínica já abriu nas Amoreiras





O plano de expansão contempla uma abertura faseada de cerca de 30 Clínicas Médis ao longo dos próximos anos nos principais centros urbanos. A primeira clínica já abriu na zona das Amoreiras, Lisboa, estando a ser preparadas duas novas aberturas, para Algés e Av. Roma, até ao final do primeiro semestre. Os próximos passos serão dados na zona norte do país.