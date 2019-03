Médis aposta na saúde oral

Desde a sua fundação há 23 anos, que a Médis foi pioneira no mercado de seguros em Portugal. Desde então que se tem afirmado como sinónimo de experiência, proximidade e inovação, valores que foram reforçados com diversas iniciativas no ano de 2018.



No ano passado, a Médis apresentou-se ao mercado com uma identidade refrescada, um novo logótipo e uma linha gráfica que transmitem maior proximidade. Uma nova marca para uma nova Médis, que pretende criar um verdadeiro Serviço Pessoal de Saúde adaptado às necessidades de cada pessoa e ancorado no novo ecossistema digital.



A seguradora pretende também ser uma marca pioneira em novas soluções, serviços e produtos, pelo que tem apostado na identificação de novas oportunidades que vão ao encontro das necessidades dos seus clientes, nomeadamente na área da saúde oral, cujo acesso é mais dificultado pela falta de serviços de medicina dentária no Serviço Nacional de Saúde.



Médis Dental



Para melhorar a saúde oral dos portugueses, a Médis lançou em outubro de 2018 o Médis Dental – o primeiro seguro de saúde do mercado com uma cobertura exclusiva de medicina dentária.

Fácil de subscrever e usar – sem questionário médico, períodos de carência, pré-existências, limite de idade ou franquias –, o Médis Dental comparticipa a 100% os principais motivos que levam os portugueses ao dentista, nomeadamente tratamentos focados na prevenção da saúde oral.



Com uma rede de prestadores com cerca de 200 clínicas a nível nacional, que cumpre apertados critérios de seleção, e uma tabela única de preços, que inclui valores competitivos para tratamentos mais complexos como aparelhos, implantes e até alguns atos de estética, o Médis Dental garante o cumprimento das guidelines clínicas e níveis de serviço acordados com todas as clínicas da rede, com o objetivo de garantir a máxima qualidade dos tratamentos e acessibilidade.

Este novo seguro diferencia-se pela existência de uma comparticipação por parte da Médis, remunerando os prestadores pelos serviços prestados.

O Médis Dental permite ainda o acesso ao ecossistema Médis que inclui a Rede de Saúde e Bem-Estar, que oferece aos clientes condições vantajosas em mais de 800 parceiros, como ginásios, nutricionistas, terapias não convencionais, entre outros, e a Linha Médis, na qual estão disponíveis enfermeiros 24h, 365 dias por ano, um serviço permanente de informação, aconselhamento e encaminhamento de cuidados de saúde.



Tudo isto a partir de 10,5€ por mês – custo mensal para uma pessoa segura com um pagamento do prémio anual.



Um produto de sucesso



Os resultados até ao momento são extremamente positivos, com 11.000 novos clientes nos primeiros meses de comercialização. O facto de este produto estar disponível em diferentes canais, nomeadamente o canal bancário, a mediação e o online também contribui para os bons resultados alcançados.