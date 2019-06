1500 visitam mostra empresarial

A mostra decorreu durante dois dias no Altice Forum Braga e contou com 1500 visitantes, entre alunos de vários níveis de ensino, cidadãos à procura de emprego ou fornecedores e clientes das empresas ali representadas. A iniciativa serviu para mostrar as últimas novidades das empresas bracarenses e as oportunidades de emprego em aberto no concelho.

Os dois dias da Mostra Empresarial da Semana da Economia de Braga 2019 ficaram marcados por diversos pitchs de empresas e por inúmeras atividades, que envolveram várias empresas e entidades.

Neadvance inaugura novas instalações A empresa inaugurou no último dia da Semana da Economia de Braga as suas novas instalações em Sequeira – Braga. Fundada em junho de 2017 como spinoff da área de Visão Artificial da Enermeter, foi a primeira empresa portuguesa a exportar soluções de visão artificial para a indústria automóvel a nível europeu.

Com sede em Braga e escritórios na Malásia e na Alemanha, a Neadvance conta com 70 colaboradores. Esta tecnológica desenvolve sistemas inteligentes de visão artificial aplicados ao controlo de qualidade e à automação de processos industriais, com colaboração direta com universidades e institutos de I&D. A empresa foi a vencedora do prémio "produto inovador 2018" entregue pelo Ministro Português da Ciência e Tecnologia. Continuar a ler

Destaque para a primeira tarde da mostra empresarial, que contou com um amplo debate conduzido pelo INL (International Iberian Nanotechnology Laboratory) sobre o contributo da nanotecnologia e da inovação para a transformação da indústria, bem como para a conferência "Tecnologias de informação e Comunicação", liderada pela Universidade Católica Portuguesa e para a discussão d’ "O impacto do RGPD na Economia Real", a cargo da empresa F3M. Ainda da parte da manhã, tiveram lugar dois eventos em sala. A discussão da temática "Turismo e Novas Tecnologias", pela Globalsoft, e o workshop "Empregabilidade e Competência na Era Digital", pelo IPCA. Para o lounge ficou reservado o workshop "Carro do futuro, Ebike", da Bosch Car Multimedia, e as conferências "Era uma vez a gestão do talento" e "O futuro do mercado de trabalho", pela EEG-ESAS-Balanças Marques.