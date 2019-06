Braga entre os melhores destinos europeus de 2019

A cidade foi eleita o segundo melhor destino pela European Best Destination, passando a deter o recorde de maior número de votos vindos de fora do país, 78% do total.

É uma cidade feliz e encantadora, com uma qualidade de vida ímpar e um bom ecossistema em termos de investimento empresarial. Foi esta a opinião de todos quantos votaram para distinguir Braga como o segundo melhor destino da Europa. O prémio é atribuído pela European Best Destination que, conforme explicou o seu CEO, Maximilien Lejeune, é uma associação que trabalha com mais de 300 postos de turismo europeus "para criar mais e melhor turismo na Europa numa rede também suportada pela Comissão Europeia".

Lejeune deslocou-se a Braga e à 4.ª Semana da Economia para, em nome de todos quantos votaram, "e são alguns milhões de viajantes, deixar o troféu e esta distinção" nas mãos de Ricardo Rio, presidente da câmara municipal local, pondo a cidade do Norte do país "entre os melhores destinos europeus de 2019". Mas também para anunciar que a Capital do Minho alcançou um recorde nunca antes visto, desde o início desta competição: "Braga teve o mais elevado número de votos dados pelos visitantes desde a criação deste concurso; votantes de mais de 130 países escolheram Braga, o que significa que 78% dos votos totais são de fora de Portugal."

O reconhecimento agora atribuído traz "mais notoriedade à cidade, diz Maximilien Lejeune, fomentando ainda o "impacto económico". O CEO recorda a importância de Braga "ter sido já citada em trabalhos de publicações internacionais como as do Grupo Condé Nast ou a Forbes, ajudando a divulgar a sua beleza para milhões de leitores". Mas este troféu reconhece também "aqueles que trabalham todos os dias para fazer de Braga uma cidade atrativa; não só o presidente da câmara, mas todos os que escolheram a cidade para trabalhar e viver, e confiaram em Braga para investir", refere Maximilien Lejeune.

Cidade de vários encantos É uma cidade elegante, simultaneamente jovem e antiga, um espaço acolhedor e dinâmico. Braga recebe diversos eventos culturais, desportivos, e alberga ainda uma espécie de Silicon Valley português com novas infraestruturas, como o Forum Braga. Cidade de fortes raízes históricas, outrora capital da província romana de Galécia, assume uma aposta forte na fé, no comércio repleto de lojas com história e tira partido do seu esplendor barroco. Braga é uma cidade do passado, que vive o presente a pensar no futuro.

O mesmo responsável recorda, por isso, que "atualmente a marca Braga é um dos mais fortes destinos da Europa, a todos os níveis".