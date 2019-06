Braga: um concelho exportador a fazer crescer o emprego

Braga é o sexto município do país com maior volume de exportações. Sobe para a terceira posição do ranking se as contas contemplarem todos os bens e serviços efetivamente produzidos na região, incluindo os de empresas que apenas tenham sede em Lisboa. Segundo estas contas, o concelho garantiu 3,6% das exportações nacionais, mais de 2 mil milhões de euros.Os números foram sublinhados por Ricardo Rio, presidente da Agência para a Dinamização Económica de Braga (InvestBraga) e da câmara municipal, no Fórum Económico que a cidade acolheu entre os dias 3 e 7 de junho. O evento integrou a 4.ª edição da Semana da Economia de Braga e além do debate de ideias serviu para fazer um balanço das atividades da InvestBraga, nos cinco anos de existência que a agência está a assinalar."Fomos durante muitos anos uma cidade capaz de atrair investimento pela sua capacidade produtiva e pela qualidade dos seus recursos humanos", destacou Ricardo Rio. Nos últimos anos, "temos procurado reconverter essa realidade", para ir mais além e fazer de Braga "um referencial internacional do ponto de vista da inovação e do investimento diferenciador à escala global", acrescentou o responsável.Para alcançar estas metas, o braço da autarquia para a captação de investimento, dinamização da economia e incentivo ao empreendedorismo tem um plano estratégico que estará no terreno até 2026, mas que já apresenta resultados. A aposta nestes vetores está a criar mais de 2 mil empregos anuais e reforçou a capacidade de captar investimento. Em 2018, Braga "acolheu 32 novos investimentos externos", revelou Ricardo Rio.Nos últimos cinco anos, a InvestBraga acompanhou 490 projetos empresariais, com mais de uma centena destas iniciativas a terem origem internacional e deu suporte ao reforço de investimento no concelho de várias multinacionais. Só a Bosch criou 800 novos postos de trabalho em Braga no ano passado, a Fujitsu 150 e a Accenture outros tantos, destacou Ricardo Rio.Para o hub de inovação do município, a Startup Braga, o ano de 2018 também foi um sucesso. As startups da comunidade angariaram investimentos na ordem dos 12,2 milhões de euros. A Startup Braga incubou 16 projetos e acelerou 12. Uma perspetiva mais ampla, que abrange os cinco anos que tem a iniciativa, mostra que o investimento alcançado pelas 135 startups da comunidade atingiu os 40,2 milhões de euros, tendo sido criados mais de 600 postos de trabalho.

