Novo Altice Forum Braga é uma aposta ganha

A autarquia de Braga integra na lista de vantagens competitivas a apresentar a investidores as infraestruturas e, em 2018, deu mais um passo para consolidar o argumento, com a inauguração do Altice Forum Braga, que num investimento de 9,5 milhões de euros deu nova vida ao Parque de Exposições da cidade.

Sob gestão da InvestBraga, a nova estrutura, para além de salas de congresso e de reuniões capazes de acolher até 1.000 congressistas e de um auditório com 250 lugares, apresenta também o maior auditório da região norte do pais, com 1450 lugares e a segunda maior sala de espetáculos do país, com capacidade para 9.000 espetadores. É um novo parceiro para dinamizar o turismo na região, nomeadamente o turismo de negócios. Ricardo Rio revelou que o espaço acolheu mais de 200 iniciativas e recebeu mais de 400 mil visitantes no seu primeiro ano de atividade que se iniciou em maio de 2018, número que em 2019 voltará a ultrapassar.

A lista de congressos e eventos empresariais em agenda é extensa e articula-se com a de espetáculos, eventos desportivos e outros que vão aumentar a faturação do espaço para os 2 milhões de euros, mais meio milhão do que em 2018.