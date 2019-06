Open Day da Webhelp

A Webhelp conta atualmente com 250 colaboradores no escritório bracarense. No total, são mais de 1000 os trabalhadores em Portugal.

Em março ganhou um prémio da Great Place to Work, na categoria das empresas entre 100-500 colaboradores, a autoridade global para a construção, sustentação e reconhecimento de culturas dos lugares de trabalho de alta confiança e elevado desempenho. Em 2018, a Webhelp realizou em Braga 50 eventos internos e executou um programa de responsabilidade social que apoia diversas IPSS da cidade.