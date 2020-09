Investir, crescer e inovar

O Taguspark fechou o ano de 2019 com um ativo de 80 milhões de euros, os proveitos operacionais por colaborador foram de 542 mil euros, enquanto o EBITDA por colaborador foi de 240 mil euros. A autonomia financeira é superior a 70% e a taxa de ocupação média ficou em 81,6%.



A ideia de criar um espaço único onde convivessem empresas, centros de investigação, universidades e uma incubadora de startups foi bem-sucedida, como demonstram os resultados apresentados em 2019. A taxa de crescimento registada no período compreendido entre 2017 e 2019 é notória em todos os indicadores apresentados.



Como surgiu a ideia de criar o Taguspark?

Era importante ter uma localização ótima e Oeiras foi a escolha. Com excelentes acessibilidades junto à A5 e ao IC19, a 10 minutos de Lisboa e 15 do Aeroporto Humberto Delgado, o Taguspark está no meio de um imenso parque verde, com amplas vistas para o mar e para o rio Tejo.



De 1992 até 2020, o Taguspark foi sempre um modelo nacional de inovação e um espaço desenhado para oferecer todas as condições necessárias às empresas para garantir o desenvolvimento dos seus negócios, assentes numa forte componente tecnológica e de inovação.





Não é por acaso que mais de 90% das empresas instaladas estão dedicadas ao desenvolvimento da ciência e tecnologia aplicadas. Com atividades económicas multidisciplinares e diversificadas. São os casos de algumas empresas instaladas de referência como Novartis, Technoedif, LG, Fresenius Kabi, Hitachi Vantara, Miniclip, Inosat, Hoya, Jaba Recordati, Webhelp, HiTEC, Altice, Truphone, Movielight, Arthrex, Verizon.





Este espaço quer ser a referência em matérias que estão no ADN de um parque de ciência e tecnologia, nomeadamente no que diz respeito ao apoio a projetos que contribuam para o desenvolvimento económico, para o crescimento das exportações e para o posicionamento do País e da região do Oeiras Valley no radar dos negócios.

Intervenção no edificado

Infraestruturas de apoio São vários os serviços disponibilizados pelo Taguspark que o tornam num parque tecnológico e empresarial diferenciador.



Incubadora Taguspark Ocupa 2.000 m2 dedicados à inovação nas áreas de telecomunicações, software, hardware e eletrónica, energias renováveis, ciências da vida e química. É a única incubadora no Sul do País com um laboratório preparado para startups de química, bio- engenharia e ciências da vida.



Centro de Congressos Dispõe de dois auditórios: o Grande Auditório, anfiteatro para 300 pessoas, acompanhado de um foyer de cerca de 1000 m2 para exposição de produtos e marcas, bem como para apoio de catering, que inclui duas copas. Acaba de ser renovado e modernizado. O Pequeno Auditório tem capacidade para 100 pessoas em plateia. Dispõe ainda de quatro salas de reunião, com capacidades entre quatro a 30 pessoas. Todos os espaços dispõem de equipamento audiovisual de última geração.



Universidade O campus do Instituto Superior Técnico no Taguspark, concluído em 2009, traduz-se na aproximação de duas realidades, as empresas e o ensino. O Taguspark conta ainda com uma residência universitária.



International Sharing School Colégio internacional instalado no Taguspark, que acolhe crianças e jovens desde o jardim de infância até ao ensino secundário.



Outros serviços Espaços de saúde (Clínica dentária Sta. Madalena, Viver Quiroprática, Clínica de Pedopsiquiatria e farmácia); restauração (restaurantes e cafetarias e ainda um restaurante com cozinha de autor localizado num rooftop com vista panorâmica no Núcleo Central; tabacaria; rent-a-car; car clean; estética; cabeleireiro; ginásio).



Os principais objetivos da regeneração, que decorre desde 2018, são o reposicionamento do parque no mercado de arrendamento de escritórios e a criação de condições excecionais para se trabalhar, com espaços comuns de qualidade, que permitam reforçar o leque de eventos e a oferta de áreas com usos e atividades diversificadas.Todas as obras estão a ser cumpridas com a finalidade e as características associadas a um parque direcionado para a ciência e tecnologia. O edifício Inovação I está finalizado. Foi alvo de regeneração interior e exterior e está hoje 100% ocupado pela LG, Jaba, Hoya e Fresenius.A regeneração interior (parcial) e exterior (integral) dos restantes edifícios Inovação II, III e IV permitirá colocar no mercado uma área de 4.000 m2 do Inovação III e melhorar as condições das empresas que ocupam os edifícios Inovação II e IV.Estes encontram-se em fase de desenvolvimento de projeto e espera-se a sua conclusão até final do primeiro trimestre de 2021. O edifício Tecnologia II foi regenerado quase integralmente (80% com cerca de 1.400 m2), criando um espaço diferente, com uma estética industrial contemporânea, muito orientada para empresas jovens e dinâmicas.A sua taxa de ocupação é já de 100%. Os edifícios Tecnologia I e III foram regenerados no exterior e pontualmente no interior, por se encontrarem ocupados por empresas. Por último, o edifício Tecnologia IV, na linha do Tecnologia II, já se encontra totalmente regenerado.