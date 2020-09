Taguspark com arte urbana

Aproveitando o confinamento decorrente da pandemia de covid-19, o Taguspark endereçou um convite a cinco artistas portugueses para transformar em obras de arte algumas paredes das garagens distribuídas por diversos edifícios do Taguspark, nomeadamente o Núcleo Central.



No total, são oito as paredes de garagens pintadas pelos artistas Clo Bougard (curadoria Elisa Ochoa), Youthone, Gonçalo Mar, The Caver, Stylerone (curadoria Tapumarte).





Os graffiters inspiraram-se em temas como o ambiente, a história, a poesia, a filosofia, o conhecimento e a superação para, através de cores vivas e desenhos geométricos muito sugestivos, homenagear a proximidade, o abraço, a felicidade e o bem-estar. Estas obras fazem parte do Museu de Arte Urbana, que está em pleno desenvolvimento.