Estágios aproximam universidades e empresas

À semelhança do que já acontece com várias universidades do país, também o Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria) poderá celebrar um protocolo com o Banco Santander Totta para que os estudantes da região de Leiria possam beneficiar de bolsas de estágio do Santander Advance.

A novidade foi avançada por Luís Nunes, do Banco Santander Totta, no workshop Ofertas não Financeiras em Leiria, aludindo às vantagens deste programa no combate à falta de recursos humanos nas empresas. "É um forte instrumento de promoção do primeiro emprego e uma vantagem para as empresas na sua ligação com o ensino", afirma.



Já Ana Sargento, vice-presidente do IPLeiria, traça um retrato sobre "o problema da escassez de talento" em Portugal e, consequentemente, da necessidade de se promover a empregabilidade para reforçar o desenvolvimento das carreiras profissionais. "Temos uma taxa de empregabilidade elevada (95%), mas a escolha do primeiro emprego, nem sempre valorizada, continua a ser muito importante, pois o sítio onde se começa determina o futuro das carreiras", sustenta.





Com 12.500 estudantes e 1200 colaboradores, o IPLeiria "faz a diferença nas cidades onde está", sublinha Ana Sargento, apontando ainda para a existência de "um campus global" nas suas cinco escolas superiores. "Temos mais de 70 nacionalidades, nove mestrados lecionados em inglês e mais de 400 protocolos internacionais."



O Santander Advance oferece ainda formações gratuitas para clientes e não clientes, disponibilizando espaços de networking e programas de apoio à internacionalização, através de plataformas como o Santander Trade Portal e Santander Trade Club.