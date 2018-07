"É cada vez mais difícil captar o interesse e a atenção das crianças para as problemáticas actuais, pois os jogos e as plataformas digitais de comunicação ocupam grande parte do tempo das crianças", diz Paulo Ribeiro, que é docente numa escola onde é responsável pelo projecto da Direcção-Geral de Educação, Iniciação à Programação no 1.º Ciclo.O projecto SimTyre é um jogo pedagógico, com o objectivo de sensibilizar para o problema dos pneus usados. No jogo, o utilizador assume o controlo de uma empresa de recolha e reciclagem de pneus usados, defronta-se com questões de ciência e tecnologia e de cidadania e consciência ambiental.A ideia, o projecto e a execução são de Paulo Ribeiro, que utilizou as aulas para discutir , com os alunos, ideias e opções de jogo, testar soluções e implementar melhorias. Contou ainda com a colaboração de jovens aficcionados por jogo digitais.O desenvolvimento do projecto passa, segundo Paulo Ribeiro, por melhorar o grafismo, os pormenores, a jogabilidade e tempo de jogo, através da configuração da investigação de processo de reciclagem, construção de unidades transformadoras, modificação dos veículos de recolha de pneus, entre outros.Pretende-se realizar versões para instalação em computador (Windows, Mac e Linux) e para plataformas móveis: smartphones e tablets. Estas últimas envolvem algum investimento financeiro.A opção por um jogo digital tem que ver com o facto de "os jogos digitais possibilitarem uma divulgação e propagação rápida pelos canais digitais". Já é possível jogar a versão de teste online: www.simtyre.pt .