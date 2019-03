Onde é que o controlo de rendas ganhou adeptos?

Numa altura em que o preço da habitação regista subidas significativas um pouco por toda a Europa, com a oferta longe de ser suficiente para responder à procura das famílias, o Negócios foi ver o que está a ser feito por essa Europa fora para contrariar esta tendência e para tentar colocar os arrendamentos a preços mais compatíveis com os orçamentos das famílias. Filomena Lança, redatora principal do Negócios, fala das principais medidas.