O que se passou com as reformas antecipadas da CGA?

De um dia para o outro, a Caixa Geral de Aposentações alterou as regras da aposentação antecipada. Fê-lo aparentemente ao arrepio do Governo, que agora promete corrigir a situação, mas sem dizer como. O Editor executivo do Negócios, Manuel Esteves, explica-lhe o que se sabe e o que ainda falta saber.