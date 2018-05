Plataforma Empresarial | Turismo – Gerir o Futuro

No dia 5 de Junho, em Faro, a 4ª conferência deste ciclo incide sobre Turismo e como Gerir o Futuro do sector.





Ana Mendes Godinho, Secretária de Estado do Turismo, participa nesta conferência, numa região que é sinónimo do sector.



ENTRADA LIVRE SUJEITA A INSCRIÇÃO EM www.plataformaempresarial.negocios.pt

A Plataforma Empresarial é uma iniciativa do Bankinter em parceria com o Jornal de Negócios.

Queremos contribuir para impulsionar a economia nacional.







PROGRAMA

16h30 Recepção dos convidados