A ambição é ter uma década de convergência com a Europa

Para fazer crescer a produtividade é necessário articular três coisas, segundo Pedro Siza Vieira, ministro da Economia. O investimento, o stock de capital à disposição da economia e das empresas tem de aumentar, o que implica resolver o acesso ao financiamento para o investimento empresarial por parte das empresas por parte do sistema bancário e de apoiar o autofinanciamento. "Todos os anos neste ciclo económico, o OE aumenta os benefícios fiscais ao investimento e à capitalização das empresas. No último tax survey da União Europeia, a Comissão Europeia disse que Portugal tem hoje o segundo sistema fiscal mais favorável ao investimento empresarial e o mais favorável em investimento em I&D por parte das empresas. Isto é um passo para apoiar autofinanciamento, a capitalização das empresas", referiu Pedro Siza Vieira.

O segundo aspeto é a inovação. "Para nos mantermos relevantes temos mesmo de inovar. Temos de institucionalizar e assegurar-nos de que há estruturas que permitem a transferência do conhecimento dos centros de produção de conhecimento, das universidades, politécnicos, centros de investigação e tecnológicos para o tecido empresarial e assegurar o financiamento destas estruturas".

A requalificação dos recursos humanos é o terceiro ponto, mas também atrair mais pessoas, sobretudo o "que nos falta em qualidade e por isso estamos a rever não apenas os esquemas de vistos, alteramos o regime do tech visa para colocar à disposição de todas as empresas a possibilidade de com menos formalidades atrair trabalhadores qualificados. Estamos a rever a portaria das profissões altamente qualificadas para o regime de residentes não habituais para apoiar as empresas na contratação de técnicos qualificados externos, lançamos o programa Regressar para apoiar as empresas a lançar propostas de emprego favoráveis aos compatriotas que emigraram".

"Hoje os caminhos do futuro são diferentes daqueles que podíamos perspetivar há três anos. Estávamos numa situação em que as empresas, as famílias e o Estado estavam sobre endividados, as empresas estavam com reduzidos níveis de capitalização, o nível de desemprego era ainda muito elevado e tínhamos uma situação frágil nas nossas finanças públicas. Tínhamos um sentimento de emergência", começou por referir Pedro Siza Vieira, ministro da Economia, fazendo uma analogia com a presença, desde há três anos, do Bankinter em Portugal.Em 2019 "a nossa ambição é totalmente diferente", disse Pedro Siza Vieira. As empresas portuguesas, em média, têm valores de autonomia financeira idênticos à União Europeia. Houve uma redução do endividamento empresarial, a rentabilidade dos ativos das empresas portuguesas em 2018 foi de 9% e era de 3% em 2015. "As empresas estão mais robustas, mais capitalizadas, com mais capacidade de investimento", sublinhou. Criaram-se 350 mil empregos em três anos e a redução do desemprego criou problemas de disponibilidade da mão-de-obra em praticamente todos os setores.Reduziu-se significativamente o défice público, e inverteu-se a trajetória de crescimento da dívida pública. "Hoje mesmo nas perspetivas mais conservadoras nos permitem confiar que dentro de cinco anos a nossa dívida pública estará em 100% do PIB", salientou o ministro da Economia.O que tem efeitos na despesa pública em juros, que em 2019, baixaram quase dois mil milhões em relação 2015, e nos custos de financiamento dos bancos e das empresas não financeiras.. Nos últimos três anos o PIB cresceu 7%, depois de ter caído 6% nos anos anteriores, o saldo estrutural está estabilizado e Portugal pode "gerir mais livremente as suas finanças públicas, podendo ter mais capacidade de escolher como projetar para o futuro a utilização do OE".Nestes três anos as exportações de bens cresceram 15%, as exportações de serviços 20%. Neste momento as exportações valem 45% do PIB, há 10 anos era de 28%, as exportações quase que duplicaram em valor, as empresas conseguiram conquistar grande quota de mercado que "só é possível quando as empresas são capazes de colocar produtos e serviços que satisfazem os clientes mais exigentes".Há dez anos mais de metade do stock de capital da economia portuguesa estava em ativos no imobiliário e construção. Neste momento a alocação do capital da nossa economia está a virar-se para os setores de bens transacionáveis e estruturas de capital que são mais reprodutivas.Para o futuro, "todos temos de ser exigentes em relação como se atingem os objetivos". "Os empresários têm que decidir o que fazer com a libertação de recursos que a atividade económica está a permitir às empresas. Onde é que vão alocar capital? Como é que vão tratar os recursos humanos nacionais que são o melhor ativo deste país que precisa de ter carreiras interessantes, emprego de qualidade, remunerações condignas para evitar continuar a gerar os melhores recursos humanos da Europa e depois enviá-los para trabalhar na Alemanha, na Holanda e noutros países", avisou Pedro Siza Vieira.A ambição é assegurar que estes três anos em que crescemos acima da média europeia não seja uma exceção, e em ter pelo menos uma década de convergência com a Europa, e crescer com mais coesão social e coesão territorial.