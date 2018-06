O turismo é em Portugal um sector extremamente dinâmico e fortemente empreendedor, com uma importância crescente na economia nacional e na imagem que Portugal projecta no exterior. O Bankinter tem no seu ADN a proximidade e o apoio às empresas, encarando os desafios dos seus clientes como os seus próprios desafios. A relevância do turismo como motor do crescimento da economia nacional e a dinâmica dos empresários deste sector motivam-nos a estar próximos e a disponibilizar soluções que apoiem o crescimento das suas empresas. Alberto Ramos

O principal mercado do segmento de "sol e praia" português, com destaque para o Algarve e a Madeira, é o Reino Unido que está em processo de saída da União Europeia. As negociações para o Brexit estão a resultar numa desvalorização da libra face ao euro, o que torna Portugal mais caro em termos comparativos. "É o nosso primeiro mercado emissor, e apesar do Brexit, não deve nunca ser descurado", adianta Bernardo Trindade.Para Luís Carmo Costa, "quem está no mercado há 30 anos já viveu estes ciclos várias vezes, com a vantagem de hoje a dependência do mercado britânico ser menor". O CEO da Neoturis, está mais preocupado com "a qualidade e serviço dos hospitais públicos que se encontram muito aquém da qualidade da oferta turística". Acrescenta que o maior desafio do Algarve (e de outras regiões) é conseguir mão-de-obra qualificada.Um dos aspectos mais importantes desta nova onda turística tem sido a diminuição da sazonalidade do turismo no Algarve. "Se antes estávamos muito centrados no sol e mar, no golfe e, de alguma forma, no segmento de eventos, hoje, não só temos estado apostados em valorizar e rejuvenescer estes produtos, como em alargar a base da oferta nas suas vertentes cultural e de animação, gastronomia e vinhos, ou os de cycling e walking e birdwatching". O progresso é significativo pois, como diz Desidério Silva, "se há uns anos alguém dissesse que o Algarve seria um destino de turismo de natureza, muitos não acreditariam".Segundo Luís Carmo Costa, "o Algarve tem trabalhado muito bem a chamada 'shoulder season'". Deixou de ser apenas o golfe e passou a ter o turismo de natureza e há produtos, como o turismo de saúde e geriátrico, o pára-quedismo ou desportos motorizados, que podem contribuir para atenuar a sazonalidade. "O importante é que as rotas aéreas se mantenham durante todo o ano", conclui.