Santander agiliza linhas de apoio lançadas pelo Estado

3 mil milhões para a restauração, turismo e indústria têxtil e calçado O Governo decidiu na passada quarta-feira, 18 de março, avançar com uma linha de crédito de 3 mil milhões de euros, disponibilizadas através do sistema bancário, com garantia do Estado, para apoiar as empresas mais penalizadas pelo forte impacto da Covid-19 na economia. Além disso, garante que a legislação para uma moratória de capital e juros será aprovada até ao final do mês.



Ao setor da restauração e similares é atribuída uma linha de crédito de 600 milhões de euros, dos quais 270 milhões são para as micro e pequenas empresas. Ao setor do turismo, como agências de viagens, animação e organização de eventos, a linha de crédito será de 200 milhões de euros, dos quais 75 milhões de euros são para as micro e pequenas empresas. Para empreendimentos turísticos e alojamento turístico foi atribuído, segundo o Governo, um montante de 900 milhões de euros, com 300 milhões para as micro e pequenas empresas. A indústria têxtil, calçado e indústrias extrativas vai ter um montante de 1.300 milhões de euros, com 400 milhões a irem para as empresas de dimensão mais reduzida, para as micro e pequenas empresas.

O retrato das PME

66,4% das PME portuguesas participam em processos de inovação de produtos, serviços, organização e marketing, o valor mais elevado da Europa.

Quantas são

Quantas pessoas trabalham

Em que setores estão

Quanto faturam

Que riqueza criam

Quanto investem

As gazelas

PME são as maiores criadoras de riqueza

Estão cada vez mais produtivas

Têm capacidade de inovação

Quanto à proximidade aos clientes, temos uma rede comercial de ampla abrangência nacional, composta por 484 balcões e 22 direções comerciais de empresas (DCE). Adicionalmente, temos equipas especializadas no apoio aos setores da construção, do agroalimentar, do turismo, do comércio, da restauração, da economia social e da educação.Temos soluções para apoiar as empresas em todas as fases do seu negócio - no daily banking, financiando a sua tesouraria e assegurando a transacionalidade; a longo prazo, financiando o investimento e oferecendo soluções diferenciadas. Em paralelo, temos sido líderes no apoio às PME nas linhas de crédito protocolado com o Estado.O Santander está a apostar fortemente no digital banking para empresas, permitindo aos seus clientes contratar produtos e serviços online. A procura por conveniência e serviço, salvaguardando a segurança, é uma tendência clara a que estamos a assistir, em todos os segmentos de empresas.O Santander está a acompanhar muito de perto este grande "choque" na economia. Esta é uma crise muito diferente da anterior (2008-2013), que começou por um colapso do setor financeiro com impactos na liquidez e no acesso ao crédito das empresas, com efeitos lentos nos meses e anos seguintes. Agora, aquilo a que estamos a assistir é uma situação de disrupção da atividade em muitos setores, em poucas semanas. Naturalmente que afeta particularmente as PME. É nossa prioridade dar apoio aos clientes e estamos a desenvolver um conjunto de ações para salvaguardar a estabilidade financeira e económica das empresas.Pretendemos dinamizar e agilizar todas as Linhas de Apoio que o Estado lançou para ajudar as empresas afetadas pelo surto da covid-19, com maior enfoque nos setores mais afetados. A Linha Capitalizar 2018 - covid -19, a título de exemplo, é um instrumento financeiro muito oportuno e que se enquadra nesta resposta que o Governo e o setor financeiro têm por missão dar às necessidades das PME.Tomando em consideração as circunstâncias extraordinárias que vivemos, posso adiantar que o Banco Santander decidiu suspender a cobrança da mensalidade dos POS e isentar a aplicação de um valor mínimo sobre as transações efetuadas, para todos os comerciantes e para um período não inferior a um mês. Para apoiar as transações contactless, o Santander suspende igualmente a cobrança de todas as comissões do serviço MBWay nos POS.Em complemento, o Santander tem alertado os seus clientes para utilizarem as plataformas digitais do banco, a app ou netbanco, bem como a realização de pagamentos através de sistemas contactless (sejam cartões ou outros), privilegiando soluções mais seguras, sobretudo no atual contexto.Estou convicto de que a velocidade a que vamos repor os níveis de atividade após este surto será similar à rapidez com que nos chegou esta pandemia. Para isso estamos ao lado dos nossos clientes, em todos os momentos.Na crise de 2009-2013 perderam-se cerca de 164 mil empresas, mas nos quatro anos seguintes surgiram mais de 200 mil novas empresas. Em relação às pequenas empresas, desapareceram cerca de 11 mil, 24% das empresas existentes em 2008, e foram criadas entre 2014-2018 mais de 7 mil empresas. Por sua vez, nas médias empresas, morreram cerca de 1100 empresas mas entretanto surgiram quase 1300 empresas.Recentemente Nuno Mangas, presidente do Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI), dizia ao Jornal de Negócios que Portugal tinha um tecido empresarial mais "resiliente e informado" e que as empresas de pequena e média dimensão estavam a melhorar os seus processos de gestão, produtivos e de marketing, com orientação para os mercados externos e cada vez mais colaborativas com o sistema de conhecimento e tecnológico e ativas em projetos de transformação digital. As PME são as principais impulsionadoras da economia europeia e da economia portuguesa.Em Portugal, desde 2013 que as microempresas representam, em média, 96,2% das empresas, as pequenas 3,2%, as médias 0,5% e as grandes 0,1%. Em 2018, o total de empresas PME era de 1.294.037, 1.244.495 das quais micro, 42.581 pequenas e 6.961 médias.Do total de 4.154.185 pessoas ao serviço das empresas, 22,3% trabalham em grandes empresas, 44,1% em microempresas, 18,8% nas pequenas e 14,8% nas médias.O setor agroindustrial representa 10,3%, a indústria transformadora 5,2%, a construção 6,5%, o comércio 16,8%, o alojamento e restauração 8,7%, os serviços imobiliários 3,5%, a educação 4,5%, e a saúde e apoio social 7,6%.Em 2018, as microempresas faturaram 74.485,7 milhões de euros, as pequenas empresas 77.486,8 milhões de euros e as médias empresas 86.549,6 milhões de euros.Em 2018, o valor acrescentado bruto das microempresas foi de 23.275,7 milhões de euros, o das pequenas empresas 20.748,6 milhões de euros e o das médias empresas 21.717,4 milhões de euros.Em 2018, as microempresas investiram 6.495,8 milhões de euros, as pequenas empresas 3.443,5 milhões de euros e as médias empresas 3.946,3 milhões de euros.Entre as empresas jovens de elevado crescimento, em 2918 contavam-se 259 pequenas empresas, 362 médias empresas e 95 empresas. Do total de VAB de 716 milhões de euros.Em toda a Europa, mais de 25 milhões de PME no setor não financeiro são responsáveis por 56,4% da riqueza, segundo o relatório anual das PME 2018-2019 da Comissão Europeia. Em Portugal, as PME geram 68,3% da riqueza e 77,3% do emprego e empregam, em média, 2,9 trabalhadores, menos um do que a média europeia.Muitas vezes as PME são vistas como empresas pouco eficientes mas a produtividade tem evoluído favoravelmente. As PME cresceram tanto em termos da remuneração média mensal, com 3,1% enquanto as grandes empresas apenas 2,6%, como na produtividade, com 2,6%, enquanto as grandes empresas apresentavam uma quebra de 0,9%.As PME portuguesas são empresas inovadoras e 66,4% participam em processos de inovação de produtos, serviços, organização e marketing, o valor mais elevado da Europa. A média da União Europeia fica-se pelos 49,5%.