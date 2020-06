Em 2020 a grande aposta é o turismo interno

"O ano de 2020 será seguramente um ano muito difícil para o setor do turismo, sobretudo porque era um setor motriz da economia portuguesa. Em 2019, o turismo cresceu muito mais do que as expectativas indicavam. Recebemos 27 milhões de hóspedes, um número de dormidas absolutamente extraordinário. Os sinais eram de que 2020 poderia ser um ano extraordinário para o turismo nacional. Assim não aconteceu e em abril, segundo o INE, houve uma desaceleração de menos 97%." Foi este o retrato dos efeitos da crise sanitária no turismo feito por Rita Batista Marques, secretária de Estado do Turismo.





Quando foi identificada esta crise nas primeiras semanas de março houve uma preocupação em criar os instrumentos e as medidas que pudessem permitir que as empresas respirassem um pouco, como os lay-offs simplificados, as moratórias fiscais e de crédito bancário. Mas também "desenhámos um pacote importante de ações de formação para todos os profissionais que estavam confinados em casa, em muitos casos em lay-off", referiu Rita Batista Marques.O turismo representou 25% das empresas que solicitaram o lay-off, e recordou que é um setor fortemente ancorado nas PME, com quase 400 mil postos de trabalho, 132 mil empresas, das quais 75% são empresários em nome individual. "O balanço que fazemos das medidas é relativamente positivo, e digo relativamente porque há espaço para melhorar. Inclusivamente estamos a trabalhar para um segundo pacote de medidas", informou Rita Batista Marques.A secretária de Estado do Turismo disse que as medidas foram gizadas em cooperação e articulação com as instituições do setor. Sublinhou que o setor tem crescido muito nos últimos anos "graças a uma parceria público-privada muito robusta. Também nesta altura em crise isso aconteceu, sempre em busca de soluções. Embora muitas vezes as discussões são mais difíceis porque os recursos não existem como todos gostaríamos"."Os resultados do combate à pandemia na esfera da saúde pública ajudaram e estão a ajudar a que Portugal tenha uma projeção internacional interessante como destino turístico seguro", referiu Rita Batista Marques. Por isso, "tentámos não descurar e não descansar no que toca à comunicação".Desde o primeiro dia que o Turismo de Portugal apostou na comunicação com as campanhas em que Can’t Skip Portugal passou a Can’t Skip Hope e, mais tarde, a campanha o Read Portugal. Houve contactos com operadores económicos nacionais e internacionais, como os operadores aéreos, com os tour operators dos vários mercados emissores mais importantes para Portugal, como o Reino Unido, a Espanha, a França, a Alemanha, os Estados Unidos, o Canadá.Rita Batista Marques salientou o sucesso do selo Clean & Safe, uma iniciativa pioneira na Europa. "Esta iniciativa teve uma grande receção em Portugal. Estamos a falar de 9 mil empresas que a partir de 24 de abril de 2020 solicitaram o selo e o mostram de forma orgulhosa nas várias plataformas de reservas de alojamentos e afins". Constatou que o selo ganhou vida própria. "O que pode ajudar à construção de um destino turístico de excelência e seguro" concluiu Rita Batista Marques."A grande aposta é o turismo interno que, em 2019, representou 30% das dormidas, e poderá ajudar a que 2020 não seja um ano completamente perdido. O turismo tem ajudado muito o país, por isso é altura para uma certa reciprocidade e os portugueses ajudarem o turismo", referiu Rita Batista Marques, secretária de Estado do Turismo.