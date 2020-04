Lei facilita indústria



João Correia Neves, secretário de Estado da Economia, reconhece que hoje as máscaras são um bem escasso, mas acredita que o decreto-lei n.º 14-E/2020 de 13 de abril, que estabelece um regime excecional e temporário para a conceção, o fabrico, a importação, a comercialização nacional e a utilização de dispositivos médicos para uso humano e de equipamentos de proteção individual vai permitir que a indústria portuguesa possa produzir "uns milhões de máscaras reutilizáveis por semana". Acrescentando que uma das vantagens de Portugal é ter uma "capacidade industrial ociosa em função da crise que estamos a viver", e que pode ser aproveitada. Além disso, estes produtos são de venda livre.



Por sua vez Ricardo Costa, vereador da Câmara Municipal de Guimarães reforçou que "somos o concelho do país mais industrial, em termos de têxtil e calçado, onde temos empresas com uma capacidade produtiva, que empregam entre 800 e 1000 pessoas, como a Polopique, a Lameirinho, a JF Almeida, e que podem rapidamente mudar a produção atual e produzir milhões de máscaras".



Saiba mais em www.pmenoradar.negocios.pt Peter Villax apoiou afirmando que "as máscaras cirúrgicas têm de ficar para os hospitais e temos de dizer à população para fazer as suas máscaras, para os produtores têxteis fabricarem máscaras reutilizáveis".

"Temos de pôr as nossas energias na resolução do problema que toca a todos. Mais vale sair à rua com um pano de cozinha e depois deitá-lo fora do que sem máscaras. Com o tempo façamos com que a nossa indústria produza, com base nas melhores práticas, máscaras excelentes para os portugueses e para ajudar outros povos como o angolano ou o moçambicano", disse João Garcia da Fonseca, CEO da Biosurfit.Na sua opinião, há uma percentagem de pessoas assintomáticas que estão a contaminar os outros, portanto, a máscara "não é um cena de Carnaval mas é para quem não sabe que tem a doença proteger os outros e os outros protegerem-se dos assintomáticos", afirmou João Garcia da Fonseca.