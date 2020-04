Apoios para start-ups precisam-se

As linhas de crédito são na prática difíceis de atingir porque os ativos das start-ups são sobretudo intangíveis, não têm muitas receitas e as instituições “têm uma ação predadora com as exigências de garantias e colaterais; estão a seguir as regras mas estas deixam as start-ups de fora”, refere João Freire de Andrade, presidente da Portugal Fintech.

João Freire de Andrade, presidente da Portugal Fintech, faz uma análise crítica das medidas tomadas pelo Governo em resposta à pandemia de covid-19, que têm como foco as empresas mais tradicionais, e esquecem as especificidades das start-ups.





