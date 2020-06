Saiba mais em

Para Joana Silveira, "agora o importante é perceber quando é que as fronteiras irão reabrir, quando é que a TAP regressa com os seus voos porque há muitos sítios na Europa que dependem das suas rotas. Temos alguns voos semanais da Lufthansa, Air France e da KLM, portanto, estamos limitados a um número reduzido de voos semanais".Sobre o impacto do teletrabalho nas viagens de negócio, Joana Silveira considera que as empresas que têm facilidade em estar em teletrabalho, enquanto houver incerteza, medo e insegurança, irão manter-se assim. Mas, "uma reunião por web conferência não é a mesma coisa que estar numa sala de reuniões a debater assuntos porque a parte presencial pode alterar muitas vezes alguns negócios e dá confiança noutros negócios", diz Joana Silveira. Por outro lado, há sempre empresas que necessitam de pôr trabalhadores no estrangeiro e ter colaboradores a viajar."As viagens a feiras, de incentivos e eventos internacionais grandes, que foram todos adiados, tudo o que seja grandes aglomerados de pessoas, neste momento as pessoas sentem-se desconfortáveis e não querem ir. Este é o setor mais afetado no ramo das agências de viagem", garante Joana Silveira. Acredita que a partir de abril do próximo ano haja uma retoma progressiva e os congressos, os eventos, as feiras, os incentivos, voltem a realizar-se. Mas sublinha que "vamos ter de nos adaptar a esta nova realidade das máscaras, da higienização, do distanciamento, tal como no 11 de setembro de 2001 nos adaptámos a novos tipos de controlo de segurança nos aeroportos".