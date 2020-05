Saiba mais em

Mas, Marcelo Lebre chama a atenção para o facto de a pandemia ter "forçado este reforço" da passagem para o teletrabalho. "Importa salvaguardar que neste momento não se vive um trabalho remoto normal. Nesta altura, as pessoas em teletrabalho controlam o seu ambiente de trabalho, existe um aumento de produtividade, mas existe também um peso no nosso subconsciente de que algo não está bem, com muitos elementos familiares de dispersão e a pedir atenção que implica um esforço redobrado".Considera que esta experiência pode fazer com que as empresas não voltem na sua totalidade para o modelo de escritório anterior. "Temos alguns clientes e parceiros que nos dizem que vão optar por ou escritórios mais pequenos ou mesmo descentralizados, saindo de zonas extremamente caras e com isso dar melhores condições aos seus trabalhadores".Se o tecido empresarial foi mais focado no que se entrega, do que se faz, será um impulso para o teletrabalho, acredita Marcelo Lebre. Para as pessoas trabalharem de forma remota existe uma necessidade básica que são as tecnologias, o computador, a internet, o acesso a uma câmara e até um microfone com alguma qualidade. Mas avisa que "em termos normais estar no trabalho conta como estar no trabalho, mas no trabalho remoto não é assim".Segundo Marcelo Lebre, o que se nota, do ponto de vista das empresas, é uma preocupação maior em dar condições às pessoas para poderem trabalhar mais à vontade, estão a munir-se de mais ferramentas, aplicações, serviços online para que os seus colaboradores possam ter acesso.Sublinha que a formação online tem vindo a ganhar peso, e cada vez mais há start-ups a investir nesta área, "há uma espécie de explosão na formação online, que tem muito menos custos para as empresas e para as pessoas", conclui Marcelo Lebre.