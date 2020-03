"A atual situação pandémica é preocupante, com uma grande quebra de receção de encomendas e redução de quantidades e cancelamento de encomendas porque o consumo parou repentinamente e o poder de compra não vai ser o mesmo nos próximos tempos, refere Albano Miguel Fernandes, CEO da AMF Shoes, fundada em 1999.Este empresário vive uma experiência contraditória num grupo com 200 trabalhadores. Por um lado a Aloft, empresa de solas que comprou em 2015, está praticamente parada, pois os grandes grupos de distribuição internacionais cancelaram as encomendas. Por outro lado, a AMF Shoes, que faz calçado técnico que tem um consumo lento e contínuo, ao contrário do calçado de moda, mantém a maior parte das encomendas e nestes primeiros 15 dias de março, o ritmo de crescimento ronda os 10%, mas Albano Miguel Fernandes admite que em abril e maio, mesmo no calçado técnico o consumo vai cair e o número de clientes será cada vez menor.Diz que se vivemos um período excecional "também deveriam ser tomadas decisões excepcionais, tais como a suspensão do pagamento da Segurança Social para todas as empresas, a redução das obrigações fiscais e medidas de apoio à tesouraria". Refere ainda que têm de se preparar para as consequências sociais e para isso é necessário que se apoie as empresas nos próximos tempos após a crise, para evitar um desemprego massivo.Às 22 horas de 16 de março de 2020 o grupo Plateform anunciou o encerramento dos seus 150 restaurantes "por tempo indeterminado", como medida de prevenção devido ao surto da covid-19. Incluíam-se os restaurantes como o Alma (Lisboa), de Henrique Sá Pessoa, com duas estrelas Michelin, as cadeias Vitaminas, Honorato ZeroZero e Wok to Walk. Como escreveu Rui Sanches, o proprietário, "não foi uma decisão fácil: levou tempo para considerar tudo o que estava em jogo, começando pelo bem-estar dos nossos quase 2000 funcionários e também dos nossos fornecedores e parceiros, sem jamais imaginar uma crise desta magnitude. Não poderíamos ter decidido o contrário: só assim é possível garantir a segurança total das nossas equipas e clientes, no momento a nossa prioridade mais elevada e absoluta".Como diz Daniel Bessa, "não sabemos quanto tempo vai durar a crise em Portugal, nos países clientes, nos países fornecedores. Não sabemos quanto é que o PIB vai cair em cada um destes mercados. Não sabemos quanto é que as Finanças Públicas e a banca estarão em condições de aguentar, em função, desde logo, dos quadros regulatórios que hão de ser criados. Não sabemos como vão sair da crise os consumidores domésticos, os clientes externos, os investidores, etc.".