PME no Radar | As PME são um motor crucial da economia em Portugal.

O Jornal de Negócios e o Santander contam com especialistas e líderes das PME para analisar e debater as soluções adotadas face aos grandes desafios que o atual contexto representa para a economia. O Governo lançou uma linha de crédito de 3 mil milhões de euros para apoiar as empresas mais penalizadas pela Covid-19. Como vão as PME aceder a este apoio e como vão usá-lo?

Assista aqui à transmissão em direto ao think tank digital dedicado aos serviços na área da saúde, o primeiro desta iniciativa, no site do Jornal de Negócios. Dia 14 abril, das 10h10 às 11h45.

10h10 Boas-Vindas

André Veríssimo, Diretor, Jornal de Negócios

Miguel Belo de Carvalho, Administrador, Banco Santander

10h30 Abertura Institucional

João Correia Neves, Secretário de Estado Adjunto e da Economia

10h45 As PME em Portugal – Presente e Futuro, o Novo Normal

Felipe Ávila da Costa, Co-founder & CEO, Infraspeak

Francisco George, Presidente, Cruz Vermelha Portugal

João Garcia da Fonseca, Chief Executive Officer, Biosurfit

Miguel Pina Martins, CEO, Science4you

Peter Villax, Presidente, Associação das Empresas Familiares

Ricardo Costa, Vereador, Câmara Municipal de Guimarães



Moderação: André Veríssimo, Diretor, Jornal de Negócios