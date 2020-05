PME no Radar | Indústria transformadora

Assista em direto, no site do Jornal de Negócios, a mais um debate PME no Radar, agora dedicado à Indústria transformadora.



Ana Abrunhosa, Ministra da Coesão Territorial, no think tank digital dedicado à Indústria Transformadora em Tempos de "Novo Normal", no âmbito da iniciativa PME NO RADAR.





Assista em direto, no site do Jornal de Negócios, ao debate com oradores de primeira linha.

INDÚSTRIA TRANSFORMADORA

10h10 BOAS-VINDAS

André Veríssimo, Diretor, Jornal de Negócios

Miguel Belo de Carvalho, Administrador, Banco Santander

10h20 ABERTURA INSTITUCIONAL

Ana Abrunhosa, Ministra da Coesão Territorial

10h50 AS PME EM PORTUGAL – PRESENTE E FUTURO, O NOVO NORMAL

Inês Barbosa, CCO, Wingsys

Jaime Quesado, Economista e Gestor

Jorge Portugal, Diretor-Geral, COTEC Portugal*

Maria da Graça Carvalho, Deputada do Parlamento Europeu e Presidente do Intergrupo Investimentos Sustentáveis de Longo Prazo e Indústria Europeia Competitiva

Miguel Goulão, Vice-Presidente, Assimagra

Nuno Mangas, Presidente, IAPMEI*

Sérgio Leirinha, Diretor Geral, Scaleoceans*

Moderação: André Veríssimo, Diretor, Jornal de Negócios

11h50 CONCLUSÃO DOS TRABALHOS

*a confirmar

As PME são um motor crucial da economia em Portugal.

Todo o tecido empresarial está neste momento a enfrentar uma conjuntura desconhecida que põe à prova empresários, decisores e gestores. As soluções vão inevitavelmente passar pela sua capacidade de adaptação, coragem, visão e liderança.





O Jornal de Negócios e o Santander contam com especialistas e líderes das PME para analisar e debater as soluções adotadas face aos grandes desafios que o atual contexto representa para a economia. O Governo lançou uma linha de crédito de 3 mil milhões de euros para apoiar as empresas mais penalizadas pela Covid-19. Como vão as PME aceder a este apoio e como vão usá-lo?

PME no Radar é uma iniciativa do Jornal de Negócios em parceria com o Santander.

Mais informações em www.pmenoradar.negocios.pt