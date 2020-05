PME NO RADAR | TURISMO em debate com figuras-chave do setor

O Jornal de Negócios e o Santander contam com especialistas e líderes das PME para analisar e debater as soluções adotadas face aos grandes desafios que o atual contexto representa para a economia. O Governo lançou uma linha de crédito de 3 mil milhões de euros para apoiar as empresas mais penalizadas pela Covid-19. Como vão as PME aceder a este apoio e como vão usá-lo?

Assista em direto ao think tank digital dedicado ao setor do Turismo, o último desta iniciativa, no site do Jornal de Negócios.

10h10 BOAS-VINDAS

André Veríssimo, Diretor, Jornal de Negócios

Pedro Fialho, Diretor Executivo Área de Negócios e Banca Institucional, Santander Portugal

10h20 ABERTURA INSTITUCIONAL

Rita Batista Marques, Secretária de Estado do Turismo

10h40 KEYNOTE SPEAKER

Sérgio Guerreiro, Diretor Executivo, Westmont Institute of Tourism and Hospitality na Nova SBE

11h00 AS PME EM PORTUGAL – PRESENTE E FUTURO, O NOVO NORMAL

Chitra Stern, Presidente CA, Elegant Family Hotels Sagres

Joana Silveira, Sócia-Gerente, Wide Travel

José Avillez, CEO, Grupo José Avillez

Rodrigo Machaz, Diretor-Geral, Memmo Hotels

Sérgio Guerreiro, Diretor Executivo, Westmont Institute of Tourism and Hospitality na Nova SBE

Moderação: André Veríssimo, Diretor, Jornal de Negócios





11h50 CONCLUSÃO DOS TRABALHOS