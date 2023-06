Paul De Grauwe: Empresas ganharam poder de mercado e isso acentuou a inflação

Bilhete de Identidade

Idade: 76 anos

Formação: Doutorado pela Universidade Johns Hopkins

Cargo: É economista e professor na London School of Economics (LSE). Trabalhou no FMI e no BCE e foi conselheiro da Comissão Europeia, quando liderada por Durão Barroso. Desde 2017 é vice-presidente do CFP.